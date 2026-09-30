ENCUENTRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS - LAS ISLAS REGISTRÓ MÁS DE 800 CITAS DE NEGOCIOS

Con una amplia participación empresarial y 822 reuniones de negocios concluyó el "Encuentro Empresarial Punta Arenas - Las Islas", iniciativa desarrollada durante este lunes 28 y martes 29 de septiembre en el Hotel Cabo de Hornos, y que permitió reunir a empresarios y representantes de distintos sectores productivos y comerciales de Punta Arenas y las Islas Falkland.

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La actividad, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, en colaboración con Naviera Easter Island, convocó a cerca de 120 personas de la ciudad, pertenecientes a aproximadamente 60 empresas, además de una delegación de 42 representantes de 32 empresas y entidades de las Islas Falkland.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la participación alcanzada y señaló que los resultados superaron las expectativas iniciales. "Muy exitoso. Cuando comenzamos con este tema eran 15 empresas de Las Islas, calculamos unas 30, pero finalmente fueron 32 de Las Islas y 60 de nuestra ciudad. Ya lo que habla de un interés que supera las expectativas", afirmó.

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El jefe comunal agregó que "lo que estamos buscando es una ruta de comercio que hoy se comercia en un país del Mercosur, a 100 kilómetros de Buenos Aires, que es Montevideo. Lo que estamos haciendo es que ese dinero quede en los habitantes de Magallanes, de este sur del mundo, porque esto genera empleo", dijo Radonich.

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Desde la delegación de las Islas Falkland, la evaluación de la actividad también fue positiva. Louise Ellis, subdirectora gerente de la Corporación de Desarrollo de las Islas, calificó el encuentro como "realmente fantástico" y valoró el interés demostrado por empresarios de ambos territorios.

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"No nos hubiéramos imaginado, cuando empezamos a ver esto, cuánto entusiasmo de ambos lados. La gente de las Islas Falkland, las personas de negocios, están muy interesadas en hacer negocios con Punta Arenas, y Punta Arenas y la región están muy interesadas en hacer negocios con las Islas Falkland", señaló Ellis.

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En la misma línea, Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de las Islas Falkland, destacó el carácter de vinculación de la actividad y la relación histórica entre empresarios de ambos territorios. "Ha sido un buen par de días, estamos en un viaje para conectar el pasado con el futuro. Hemos trabajado con Punta Arenas y Magallanes durante muchos años, muchas décadas, ha sido interrumpido recientemente, pero esperamos trabajar de nuevo con viejos y nuevos amigos", indicó.

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Por su parte, Pablo Pacheco, gerente general de Naviera Easter Island, valoró el resultado de la rueda de negocios y señaló que "se cumplió el objetivo que era encontrar a los empresarios de la isla con los empresarios magallánicos y poder empezar a generar las relaciones comerciales entre ellos", afirmó.

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Pacheco explicó que la iniciativa se enmarca en la búsqueda de generar una ruta de abastecimiento marítimo entre privados, destinada a transportar productos requeridos por una comunidad insular.

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Entre los representantes del empresariado local que participaron del encuentro estuvo Fernando Quijada, representante de SSL Agencia Marítima, quien destacó: "Parece una posibilidad bastante positiva, tal como lo dijo el señor alcalde y el resto de los entrevistados, es una posibilidad que la región y los isleños venían esperando hace muchísimo tiempo, personalmente viví en una época en las Falklands donde los productos y las marcas chilenas eran parte del mercado y sé que mucha gente hoy por hoy los extraña y extraña esta conexión", explicó.

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De esta manera, el "Encuentro Empresarial Punta Arenas – Las Islas" cierra sus dos jornadas con la participación de cerca de un centenar de empresas y más de 800 reuniones de negocios, consolidándose como un espacio de vinculación empresarial orientado a generar nuevas relaciones comerciales entre actores económicos de ambos territorios.