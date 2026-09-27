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27 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | SEGURIDAD PENITENCIARIA: HAY COSAS QUE TIENEN QUE CAMBIAR

Por: Ángel Roa, seremi de Gobierno de Magallanes

ÁNGEL ROA

Hay cosas que tienen que cambiar. Y en materia de seguridad, la orden de trasladar a un imputado de alta peligrosidad a la cárcel de Punta Arenas, decisión que en Magallanes ha generado un rechazo transversal, lo deja en evidencia.

⁠Un tribunal ordenó trasladar a Punta Arenas a un imputado vinculado a sicariatos en el Gran Concepción, que enfrenta cargos por homicidio calificado, secuestro, sustracción de menores y asociación ilícita, entre otros. Al dictarse la resolución, se encontraba en régimen de máxima seguridad en Rancagua. El traslado lo pidió su defensa, pese a que Gendarmería informó que el penal de Punta Arenas no cuenta con dependencias de máxima seguridad y apeló, sin resultado.

⁠Quiero ser claro: como Gobierno no compartimos esta decisión, pero debemos cumplirla, porque el Poder Judicial es independiente y así debe ser. En nuestro Estado, el Congreso hace las leyes, los tribunales las aplican y el Gobierno administra el sistema penitenciario a través de Gendarmería. Cada poder tiene su función, y el respeto entre ellos es la base de nuestro Estado de Derecho.

⁠Cumplir una resolución judicial, sin embargo, no nos impide expresar una preocupación fundada. Gendarmería, que desde este año forma parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, conoce las condiciones de cada recinto, su personal y los riesgos de recibir a un imputado de este perfil. Sus informes técnicos deben tener el peso que corresponde.

⁠El ministro de Seguridad, Martín Arrau, advirtió que cuando una resolución judicial no considera esos informes, se debilita el orden y la segmentación que necesitamos en las cárceles. Comparto esa preocupación.

⁠En Magallanes, además, la distancia pesa. Si ocurre una emergencia en un penal sin máxima seguridad, el apoyo desde otras regiones tarda en llegar, y son nuestros gendarmes quienes deben responder con lo que tienen. Esa realidad también debe ser considerada.

⁠Por eso la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo pone el foco también en las cárceles. Busca separar a integrantes de organizaciones criminales mediante regímenes más estrictos, limitar sus comunicaciones y visitas, y fortalecer las herramientas de Gendarmería para mantener el orden en cada recinto.

⁠La agenda no cambia la resolución que hoy debemos cumplir, pero sí puede ayudar a evitar que situaciones como esta se repitan. Para avanzar en el Congreso necesita el apoyo de todos los sectores: la seguridad de los gendarmes y de las comunidades no debiera tener color político.

⁠Desde Magallanes vamos a seguir planteando que se escuche a Gendarmería y que se considere nuestra realidad regional antes de decidir. Creo que eso no debilita el Estado de Derecho. Al contrario, fortalece a cada institución en lo que le corresponde y nos deja mejor preparados para enfrentar al crimen organizado.


Foto Fredy Gomez ST

COLUMNA DE OPINIÓN | TURISMO Y CONECTIVIDAD: DOS CAMINOS FORMATIVOS, UN MISMO TERRITORIO

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