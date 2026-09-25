SEREMI DE SALUD Y SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PRESENTAN VIDEO PARA PROMOVER LA ASISTENCIA A CONTROLES DE SALUD INFANTIL

​Con el objetivo de reforzar la importancia de mantener al día los controles de salud infantil, la SEREMI de Salud y el Servicio de Salud Magallanes presentaron este jueves, en el CESFAM 18 de Septiembre de Punta Arenas, un video educativo dirigido a las familias y la comunidad.



El material audiovisual fue elaborado conjuntamente por ambas instituciones, con la colaboración de profesionales de los Centros de Salud Familiar de Punta Arenas, quienes explican las principales atenciones y prestaciones que forman parte del seguimiento de niños y niñas en las distintas etapas de su crecimiento y desarrollo.



El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que es necesario reforzar entre padres, madres y cuidadores la importancia de asistir a los controles de salud infantil, considerando que las cifras muestran un porcentaje de inasistencia a estas atenciones. Esto además se traduce en horas de atención perdidas porque en muchas ocasiones no se informa que no se va a asistir. Agregó que este trabajo también debe extenderse a otros espacios, como el ámbito educativo, considerando que los controles son fundamentales para acompañar el desarrollo saludable de niños y niñas y detectar oportunamente eventuales problemas de salud.



En la ocasión, la autoridad de salud agradeció a los profesionales y establecimientos que participaron en la elaboración del video, destacando que su aporte permitió contar con una herramienta cercana y construida desde la realidad regional. Asimismo, llamó a las familias a no perder las oportunidades de cuidar la salud de niños y niñas, recalcando que mantener sus controles al día y fortalecer la prevención en cada etapa de su desarrollo contribuye a una mejor salud y calidad de vida a futuro.



Por su parte, el director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ignacio Quiroz, indicó: "En el contexto de que el año 2025 tuvimos alrededor de 25 mil atenciones de salud infantil, este material audiovisual viene a reforzar a los padres, madres y cuidadores para que los niños que no se presentan, los cuales son cerca de mil, en un rango etario de 3 a 9 años, se informen de la importancia de los controles sanos y no lo hagan sólo cuando se encuentran evidentemente enfermos".



La Jefa del Departamento de APS del Servicio de Salud Magallanes, Dra. Erica Contreras, recalcó: "El video permite transmitir de manera más simple y entendible a toda la población sobre la importancia de los controles sanos, los cuales son instancias fundamentales para poder detectar problemas de salud en un niño, que pueden no ser detectables por los padres y así poder hacer derivaciones oportunas a especialistas, tener contacto con las familias sobre el cuidado de los niños y pesquisar depresiones posparto, entre otros aspectos. Los controles sanos son de 0 a 9 años y están muy estructurados por el Ministerio de Salud en cuanto a qué se hace. Algunos se centran específicamente en el desarrollo psicomotor, dependiendo de los hitos del crecimiento de los niños, y está en pauta qué objetivo y pesquisa tiene cada control. Destacando que no tener los controles sanos tiene un impacto en el desarrollo de un niño".



En este contexto, el jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA), Víctor Fuentes, explicó: “La atención primaria no solamente ve al individuo como uno solo, sino ve a su entorno. La llegada de un hijo a un hogar significa varias modificaciones que se deben hacer, por lo tanto, nos preocupamos tanto del menor como de la mamá, y también se busca que este control sea junto con el padre. Por eso es importante incentivar a la gente que haga estos controles porque lo que nuestros profesionales pesquisan, enfermeras, médicos, nutricionistas, entre otros, es un examen exhaustivo, donde existen pautas y se pesquisan diferentes tipos de situaciones que si se corrigen a tiempo no generan complicaciones a futuro”.



Los controles de salud infantil permiten realizar un seguimiento periódico e integral del crecimiento y desarrollo, además de promover estilos de vida saludables y detectar oportunamente situaciones que puedan requerir evaluación, seguimiento o intervención por parte de los equipos de salud. Su realización periódica también permite evaluar el desarrollo psicomotor, apoyar la lactancia materna, vigilar el estado nutricional y mantener al día la vacunación.



Antecedentes



Durante 2025 se realizaron 25.739 controles de salud infantil en la Región de Magallanes, registrándose 1.021 niños y niñas que no asistieron a sus controles programados. Aproximadamente el 60% de estas inasistencias se concentró en el grupo de 3 a 9 años. En tanto, durante el primer semestre de 2026 se efectuaron 15.363 controles de salud infantil en la región y se registraron 576 niños y niñas inasistentes. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de continuar promoviendo la asistencia regular y oportuna a estas prestaciones.



El video presentado busca transformarse en una herramienta de apoyo para las familias, los equipos de salud y otros actores vinculados a la infancia, facilitando la difusión de información sobre las prestaciones disponibles y la importancia de dar continuidad al seguimiento de salud durante toda esta etapa.



Para ampliar su alcance, el material será distribuido a centros de Atención Primaria de Salud, hospitales comunitarios y postas rurales de la región, además de instituciones del intersector, entre ellas Educación y Desarrollo Social, con el propósito de contribuir a su difusión entre las familias y la comunidad.





