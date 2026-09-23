EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA LA RABIA: SEREMI DE SALUD REALIZÓ OPERATIVO DE VACUNACIÓN DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

En el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial contra la Rabia, la SEREMI de Salud de Magallanes, con el apoyo del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), realizó este miércoles 23 de septiembre un operativo de vacunación antirrábica para perros en la Sede Vecinal de la población Juan Pablo II de Punta Arenas.



La jornada tuvo como objetivo acercar esta medida preventiva a la comunidad, promover la tenencia responsable de animales de compañía y entregar información sobre las medidas que deben adoptarse frente a una mordedura o al contacto con un animal sospechoso.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó la participación de la comunidad en esta actividad y relevó la reciente validación otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Chile como país libre de rabia humana transmitida por perros, convirtiéndose en el primer país de Sudamérica en alcanzar este reconocimiento. “Es una muy buena noticia, justamente en la víspera de la conmemoración del Día de la Lucha contra la Rabia, que se celebra el 28 de septiembre. Lo estamos adelantando aquí, en la sede vecinal de la población Juan Pablo II, con un proceso de vacunación. Es un hito importante porque nos recuerda que este es un trabajo de política de Estado de más de 50 años. Eso significa que las políticas de Estado que trascienden a los gobiernos son efectivas cuando hay un compromiso de las autoridades, de la comunidad, de los médicos veterinarios y de los equipos de salud”, detalló.



La autoridad recalcó que este reconocimiento no significa dejar de lado las medidas preventivas, considerando que continúa existiendo circulación del virus rábico en países vecinos y también en murciélagos. Por ello, señaló que se debe mantener la vigilancia, avanzar en la vacunación de perros y gatos y fortalecer la educación de la comunidad y la tenencia responsable de mascotas. Asimismo, recordó la importancia de que las personas mantengan al día la vacunación antirrábica de sus animales de acuerdo con la periodicidad indicada para cada vacuna.



Claudia Saldivia, encargada social del barrio Juan Pablo II del Programa Quiero mi Barrio de MINVU, explicó: “Nosotros ya hace más o menos dos años tenemos un vínculo directo con la Seremi de Salud, donde hemos trabajado en aspectos de tenencia responsable, talleres para los vecinos, para adultos y para niños. Es un aspecto super importante ya que en todos los barrios también, lamentablemente, tenemos de repente problemáticas con perros abandonados, ciertos perros callejeros, mordeduras, entonces para nosotros es sumamente importante tener estas instancias de educación y también que los vecinos puedan acceder a la vacunación de sus mascotas”.



El Día Mundial contra la Rabia se conmemora cada 28 de septiembre y este año tiene como lema “Juntos somos más fuertes”, destacando la importancia del trabajo coordinado entre autoridades sanitarias, equipos de salud, médicos veterinarios y comunidad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.



La profesional de la Unidad de Zoonosis de la SEREMI de Salud, Denisse Ormazábal, explicó que “la vacunación antirrábica en Chile para las mascotas es obligatoria. Dependiendo de la vacuna y el laboratorio, corresponde cada uno, dos o tres años. Nosotros como Seremi de Salud en este momento realizamos este operativo para conmemorar el Día Mundial contra la Rabia realizando esta vacunación de manera gratuita”. Agregó que, como parte de las actividades conmemorativas de este día, el jueves 24 de septiembre se realizará una jornada similar en Puerto Williams, que también contemplará vacunación de mascotas y entrega de recomendaciones preventivas a la comunidad.



Denisse Ormazábal reforzó el llamado a la comunidad a mantener una tenencia responsable de sus mascotas, asegurando su vacunación antirrábica vigente y controles veterinarios periódicos. Asimismo, recomendó evitar que perros y gatos deambulen sin supervisión y utilizar sistemas de sujeción adecuados, como correas, durante los paseos, contribuyendo así a prevenir mordeduras y proteger tanto la salud de los animales como de las personas.



Una de las vecinas participantes, la Sra. Enedita Mucke, asistió junto a su perro Cheto Márquez y destacó la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Explicó que “si uno tiene perrito en su casa tiene que ser responsable en colocar su vacuna y llevarlo al médico”.



Otra de las vecinas que participó del operativo, Sra. Claudia Igor junto a su perrita Mia, valoró la iniciativa y la posibilidad de acceder a la vacunación de su mascota en el propio sector, señalando que se enteró de la actividad a través de la información difundida en el barrio. Asimismo, destacó la atención y cercanía de las profesionales durante la jornada. “Estoy muy agradecida por la iniciativa que hicieron para vacunar a nuestros bebitos. Es muy importante, aparte de las vacunas, darles una muy buena vida, una buena calidad de vida, porque su vida es tan cortita, nos dan mucho y son una muy buena compañía para nosotros”, sostuvo.



Vigilancia permanente en Magallanes



La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso de los mamíferos, incluidas las personas. Su transmisión ocurre principalmente a través de la saliva de un animal infectado, generalmente mediante una mordedura, aunque también puede producirse cuando esta entra en contacto con heridas o mucosas.



En Magallanes, la Autoridad Sanitaria mantiene una vigilancia permanente que contempla la observación de animales mordedores, toma y envío de muestras para análisis, investigación de denuncias y control de focos cuando corresponde.

El último caso positivo de rabia animal detectado en Magallanes ocurrió en febrero de 2025, cuando el Instituto de Salud Pública confirmó la presencia del virus en un murciélago capturado en Villa Tehuelches. A partir de este hallazgo, la SEREMI de Salud efectuó el correspondiente control de foco y un operativo de vacunación de animales en sectores aledaños.

