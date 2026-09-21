21 de septiembre de 2026
CONCURSO DE CUECA REUNIÓ A VECINOS Y FAMILIAS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS EN PORVENIR
Paula Pavez y Juan Paredes se quedaron con el primer lugar en la categoría de 45 a 59 años, mientras que los hermanos Velázquez obtuvieron el triunfo en la categoría de 60 años y más.
Con entusiasmo, tradición y espíritu dieciochero se desarrolló este domingo 20 de septiembre el Gran Concurso de Cueca de Porvenir, actividad que reunió a parejas, familias y vecinos en el sector de ramadas de la comuna, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias 2026.
El baile nacional fue protagonista de una jornada que permitió generar un nuevo espacio de encuentro comunitario, donde los participantes demostraron sus habilidades y entusiasmo por mantener vigente una de las expresiones más representativas del folclore chileno.
Ganadores del concurso
En la categoría Adulto, de 45 a 59 años, el primer lugar fue obtenido por la pareja integrada por Paula Pavez y Juan Paredes, quienes destacaron durante la competencia y finalmente se adjudicaron el máximo reconocimiento.
En tanto, en la categoría Adulto Mayor, de 60 años en adelante, el primer lugar correspondió a los hermanos Velázquez, quienes también recibieron el reconocimiento de los asistentes tras su presentación.
Para cada categoría, la organización estableció premios de $150.000 para el primer lugar, $80.000 para el segundo y $60.000 para el tercero.
Tradición y encuentro comunitario
La actividad fue organizada por las Juntas de Vecinos de Porvenir, con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Porvenir y del Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La realización del concurso permitió reunir a diferentes generaciones en torno a la cueca y continuar fortaleciendo las tradiciones durante las celebraciones de septiembre en Tierra del Fuego.
De esta manera, Porvenir continuó viviendo sus Fiestas Patrias 2026 con actividades destinadas a promover la participación comunitaria, el folclore y las raíces culturales de la comuna.
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