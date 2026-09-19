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19 de septiembre de 2026

GOBIERNO PREPARA PRESUPUESTO 2027 CON FOCO EN SEGURIDAD Y CONTROL DEL GASTO

​El proyecto de Presupuesto 2027 debe ingresar al Congreso antes del 30 de septiembre y contempla un crecimiento real del gasto de entre 0% y 1%, según los antecedentes expuestos por el Ejecutivo.

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A once días de que venza el plazo para ingresar el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno se encuentra preparando las primeras cuentas públicas elaboradas íntegramente durante la administración del presidente José Antonio Kast. El proyecto debe ser presentado ante el Congreso antes del 30 de septiembre.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, el gasto público tendría un crecimiento real de entre 0% y 1%. En este escenario, Obras Públicas, Vivienda y parte de Salud aparecen entre las carteras con mayor capacidad para impulsar inversión, construcción y empleo, mientras que la seguridad es considerada una de las prioridades para el próximo año.

En Vivienda, la propuesta enviada al Ministerio de Hacienda contempla un aumento de 23,9%. Al mismo tiempo, La Moneda analiza ajustes en programas con baja ejecución, duplicidades o evaluaciones deficientes. Entre las carteras que podrían enfrentar mayores ajustes se mencionan Mujer, Cultura y Deportes.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que la seguridad tendrá un rol relevante en el Presupuesto 2027. Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, planteó que la discusión debe centrarse en la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto.

El proyecto también será revisado considerando las proyecciones fiscales para 2027, que contemplan un crecimiento tendencial del PIB no minero de 2,6% y un precio de referencia del cobre de US$5,37 por libra. La discusión presupuestaria continuará durante octubre y noviembre, con el objetivo de despachar las partidas dentro del plazo constitucional de 60 días.


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