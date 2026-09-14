EXMINISTRO FRANCISCO VIDAL ADVIERTE SOBRE NUEVAS TENSIONES CON ARGENTINA Y LLAMA A REFORZAR LA PRESENCIA DEL ESTADO EN MAGALLANES

Las recientes declaraciones y acciones provenientes de Argentina volvieron a poner sobre la mesa el debate en torno a la soberanía, la defensa y la presencia del Estado en el extremo sur de Chile. Así lo analizó esta mañana el profesor de Historia y Geografía y exministro Francisco Vidal Salinas, durante una nueva conversación con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó el escenario bilateral y sus implicancias para Magallanes y la Antártica Chilena.

Vidal sostuvo que los episodios de tensión con Argentina no son nuevos y que, para comprender el actual escenario, es necesario revisar la historia de las relaciones entre ambos países. En ese contexto, recordó el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente el diferendo austral que culminó con un laudo arbitral favorable a Chile.

El exministro también rememoró el complejo escenario vivido a fines de la década de 1970, cuando las relaciones entre ambos países llegaron a un punto crítico. Según explicó, estas experiencias contribuyeron a que los gobiernos democráticos posteriores desarrollaran una política de defensa con carácter permanente.

“Toda esa historia llevó a que post Pinochet los gobiernos democráticos hicieron una, iniciaron, por así decirlo, una política de defensa de Estado permanente que trasciende los gobiernos”, señaló.

En su análisis del escenario actual, Vidal manifestó preocupación por una serie de declaraciones y decisiones provenientes de autoridades argentinas, entre ellas referencias a la plataforma continental hacia la Antártica, situaciones vinculadas a la frontera y anuncios relacionados con infraestructura militar.

Sin embargo, enfatizó que la respuesta chilena debe desarrollarse desde la prudencia, sin desconocer la necesidad de mantener capacidades estratégicas. “Entonces ahora tiene que ser sobrio, responder como corresponde. Y toda esa experiencia que estoy hablando”, sostuvo.

A juicio del exministro, las señales provenientes desde Argentina también han permitido recuperar una discusión que considera necesaria dentro de Chile: la importancia de mantener una política de Estado en materia de soberanía y defensa.

“Hay conciencia de que finalmente hay que responder diplomáticamente, políticamente, pero jamás jamás tener la ingenuidad de disminuir nuestra capacidad de defensa”, afirmó.



Desarrollo y presencia estatal en las zonas extremas



Durante la conversación, Vidal también se refirió a la situación de Magallanes y Tierra del Fuego desde una perspectiva que combina seguridad fronteriza y desarrollo económico. En ese sentido, destacó la experiencia argentina de promover políticas de poblamiento y actividad productiva en sus territorios australes, planteando que Chile debería fortalecer sus propios instrumentos para las zonas extremas.

Para el exministro, no basta con observar el desarrollo fronterizo exclusivamente desde una perspectiva económica, debido a que existen consideraciones estratégicas y políticas asociadas a la presencia efectiva del Estado.

“Porque la decisión política en estos casos en la zona fronteriza supera la decisión económica, o sea, el criterio económico esté subordinado al criterio político. Y bueno, y si hay que subsidiar hay que subsidiar. ¿Y si hay que eliminar algunos impuestos?, hay que eliminar”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que Magallanes requiere mayores esfuerzos debido precisamente a su condición geográfica y estratégica. “Precisamente como ustedes son pocos, más refuerzos, más esfuerzos, más Estado, etcétera”, planteó.

Vidal consideró que el actual contexto constituye una oportunidad para que Chile vuelva a discutir una política de mediano y largo plazo para sus territorios australes, complementando las medidas de seguridad con iniciativas destinadas a fortalecer la actividad económica, comercial y el poblamiento.



Relaciones comerciales con las Malvinas



Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de fortalecer las conexiones comerciales entre Magallanes y las islas Malvinas, particularmente a partir de las conversaciones que se han generado en la región respecto de rutas comerciales y vínculos portuarios.

Vidal distinguió entre las relaciones económicas y comerciales que puedan desarrollarse y las materias vinculadas directamente con la soberanía. En este último ámbito, fue enfático en rechazar cualquier equivalencia entre el diferendo por las Malvinas y la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

“No hay que permutar nada. El Estrecho de Magallanes desde 1881 es claramente chileno”, afirmó.

El exministro también llamó a observar el actual escenario internacional considerando el acercamiento político entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, además de la renovada agenda argentina respecto de las Malvinas.



Seguridad y expectativas del actual Gobierno



En otro tramo de la entrevista, Vidal analizó los primeros meses de la actual administración y cuestionó las expectativas que, según su evaluación, se generaron durante la campaña presidencial en materias como seguridad, migración y crecimiento económico.

El exministro sostuvo que existe una diferencia entre las promesas realizadas durante una campaña electoral y la capacidad efectiva de un gobierno para implementar soluciones en materias complejas.

“La lucha con toda la delincuencia es larga, es larga, es gradual. Requieres legislación, requieres más presencia policial”, indicó.

En materia migratoria, cuestionó particularmente las expectativas asociadas a las expulsiones de ciudadanos extranjeros, mientras que respecto de la economía señaló que los resultados deben evaluarse considerando indicadores concretos y no únicamente el discurso político.

Vidal también abordó las propuestas vinculadas a seguridad y a eventuales nuevos estados de excepción, manifestando reparos frente a aquellas iniciativas que, a su juicio, podrían ampliar excesivamente las facultades del Ejecutivo.

No obstante, destacó que existen otras medidas legislativas que sí considera necesarias para enfrentar la delincuencia y mejorar las capacidades de persecución penal.



Una política de Estado como eje



Finalmente, Francisco Vidal insistió en que las materias relacionadas con soberanía, defensa y relaciones vecinales deben mantenerse alejadas de las disputas políticas contingentes y abordarse desde una perspectiva de Estado.

En ese sentido, recordó que Chile ha atravesado distintos períodos de tensión con sus países vecinos y que una de las principales fortalezas del país ha sido mantener políticas permanentes más allá de los cambios de gobierno.

“Por eso que es tan importante mantener tanto en la Cancillería como en Defensa, una política de Estado que sea permanente. Porque eso te da más seguridad, te da más fuerza en la negociación”, concluyó.

La entrevista con Francisco Vidal Salinas se desarrolló esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que también se analizaron el escenario político nacional, seguridad, economía, relaciones internacionales y los desafíos estratégicos que enfrenta Magallanes.

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