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14 de septiembre de 2026

PRESIDENTE KAST CUESTIONA A BORIC POR DECRETO ARGENTINO SOBRE MAGALLANES: “FUE PARA ALLÁ Y NO TENGO CLARIDAD DE QUE HAYAN MENCIONADO ESTE TEMA”

​En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.

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El Presidente José Antonio Kast cuestionó las gestiones realizadas durante el gobierno de Gabriel Boric frente al polémico decreto 457 de Argentina, que se refiere al Estrecho de Magallanes como un espacio de control compartido, y destacó los acuerdos alcanzados recientemente con el mandatario trasandino, Javier Milei.

En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.

“Esto viene del año 2021. Gobierno de Alberto Fernández, que pasó por el gobierno de Sebastián Piñera y todo el gobierno de Gabriel Boric”, sostuvo.

El mandatario fue más allá y puso en duda que su antecesor hubiera planteado directamente la controversia durante sus contactos con autoridades argentinas.

El presidente Boric fue para allá y no tengo claridad de que hayan mencionado este tema, ni que tampoco hayan redactado un documento muy claro donde se establece la soberanía total y exclusiva sobre el Estrecho de Magallanes de Chile”, afirmó.

Kast destaca acuerdo escrito con Milei

La controversia volvió a tomar fuerza durante las últimas semanas a raíz de declaraciones de autoridades argentinas respecto del Estrecho de Magallanes y de la permanencia del decreto 457.

Tras una reciente reunión entre Kast y Milei, ambos gobiernos difundieron una declaración conjunta en la que reafirmaron la vigencia del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, además del reconocimiento de la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

Para Kast, que esa posición quedara plasmada por escrito representa una diferencia respecto de lo ocurrido anteriormente.

“Yo creo que eso es, en una declaración escrita, nada más claro que eso, más allá de lo que haya hecho el señor Fernández en su momento”, sostuvo.

El Presidente agregó que espera que el decreto argentino sea “derogado o modificado en el corto plazo”.

El decreto 457 fue dictado por Argentina en 2021 y actualizó la Directiva de Política de Defensa Nacional de ese país. El texto provocó reparos desde Chile debido a referencias al Estrecho de Magallanes como un espacio de control conjunto, pese a que los tratados vigentes reconocen la soberanía chilena sobre el paso marítimo.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó a comienzos de septiembre que las autoridades argentinas habían informado que el documento necesario para modificar esa directriz ya estaba preparado y a la espera de la firma de Milei.

Kast aclaró en Radio Agricultura que su decisión de no exigir al mandatario argentino que firmara la modificación durante su visita a Chile no significaba que La Moneda hubiera abandonado el asunto.

“Estando en Chile, yo no le voy a exigir que firme algo que tiene que firmar en su propio país. Eso no quiere decir que no le hayamos planteado la situación con bastante claridad desde la primera vez que me encontré con él”, explicó.

Fuente: cnnchile.com



Kast

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