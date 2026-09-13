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13 de septiembre de 2026

CARABINEROS LLAMA A EXTREMAR LA PREVENCIÓN EN MAGALLANES DURANTE FIESTAS PATRIAS

Carabineros al fin del mundo

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Con la llegada de un nuevo fin de semana largo por Fiestas Patrias, Carabineros reforzará las fiscalizaciones y campañas preventivas para evitar accidentes de tránsito en Magallanes. En el programa Carabineros al Fin del Mundo, el suboficial Pedro Carrasco Aburto, de la SIAT Magallanes, entregó recomendaciones para quienes se desplacen durante estas celebraciones.

El especialista recordó que uno de los principales factores de riesgo es la conducción bajo los efectos del alcohol, por lo que llamó a quienes consuman bebidas alcohólicas a no conducir y optar por otro medio de transporte o designar a una persona que no haya bebido para trasladar al grupo. “Si conduzco no debo beber, y si bebo debo buscar algún medio de transporte distinto”, señaló.

Carrasco también puso énfasis en la responsabilidad de peatones y ciclistas, especialmente durante la noche y en sectores con poca iluminación. Recomendó utilizar elementos reflectantes o luces que permitan ser vistos por los conductores y circular por los lugares habilitados, evitando transitar por el centro de la vía.

Durante la entrevista también se abordó el trabajo de la SIAT a raíz de un reciente atropello con resultado fatal ocurrido en Magallanes. El suboficial explicó que abandonar el lugar de un accidente sin prestar auxilio ni dar aviso a la autoridad constituye un delito, mientras que los talleres que reciban vehículos posiblemente involucrados en un siniestro también deben informar a la autoridad correspondiente.

En otro de los temas tratados en el programa, se informó sobre el inicio de los trabajos para la reposición de la Segunda Comisaría de Puerto Natales. El antiguo cuartel fue entregado a la empresa a cargo de las obras y Carabineros funciona actualmente en dependencias provisorias ubicadas en calle Ladrillero 209. El nuevo edificio contempla cuatro niveles, 2.147 metros cuadrados y una inversión aproximada de $8.700 millones de fondos institucionales.


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