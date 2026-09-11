MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”

El ministro de Defensa Fernando Barros abordó escuetamente este viernes las declaraciones de su par argentino Carlos Presti respecto a un patrullaje conjunto de Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes.

El jefe de la defensa argentina abordó la situación en Magallanes en una conversación con el medio A24, en el contexto precisamente de las polémicas declaraciones del general de la Fuerza Aérea de su país, Gustavo Valverde, que hace algunas semanas incluyó la zona como parte de la soberanía de Argentina.

Presti remarcó que “tanto los argentinos como los chilenos sabemos perfectamente que están vigentes los tratados y acuerdos internacionales que determinan la soberanía de cada uno de los países”.

“Yo tengo amistad con muchos chilenos, con distintos militares de Chile y no lo han tomado como algo tan importante”, remarcó.

A continuación, señaló que actualmente existe un patrullaje combinado tanto en el Paso Drake como en el Estrecho de Magallanes.

“Hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos. Tenemos la patrulla antártica también, así que hay muy buena vinculación sobre todo entre las armadas, el ejército también, la fuerza aérea ni hablar. Hay una muy buena vinculación entre todos”, remarcó.

En ese contexto, y consultado durante su visita al astillero ASENAV en Valdivia, en la región de Los Ríos, el ministro Barros se limitó a responder: “Vamos a estudiar el tema atentamente”.

Posteriormente fue consultado sobre las declaraciones del ministro argentino el subsecretario del Interior Máximo Pavez.

Al respecto señaló que “a esta altura es importante dar por finalizado cualquier duda respecto de la posición argentina en la materia que hemos comentado”.

“Quedémonos con las declaraciones oficiales del gobierno argentino y la forma amistosa en que se están llevando adelante las relaciones entre ambos países, y respecto al estrecho Magallanes la posición es muy clara”, remarcó.

Mientras tanto, desde la cartera de Defensa enfatizaron: “Chile y Argentina no tienen patrullajes combinados en Magallanes y el Mar de Drake”.

Fuente: latercera.com