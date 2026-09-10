Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

10 de septiembre de 2026

CIRCO DEL SUR PRESENTA “EL GRAN CIRCO PLATINIUM - LA CHILENIDAD” CON FUNCIONES ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

La propuesta contempla diversas disciplinas circenses y un repertorio musical completamente chileno.

circodelsur

Circo del Sur prepara una función especial para toda la familia con la presentación de “El Gran Circo Platinium - La Chilenidad”, un espectáculo que combinará diversas disciplinas circenses con un repertorio musical dedicado completamente a la cultura y tradición chilena.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Mes del Circo Chileno y busca ofrecer una alternativa de entretenimiento para grandes y chicos, reuniendo en una misma jornada el mundo del circo, la música y elementos propios de la identidad nacional.

El espectáculo se realizará este sábado 12 de septiembre, con dos funciones programadas para las 17:00 y las 20:00 horas, permitiendo que el público pueda escoger el horario que más se acomode a sus posibilidades.

La propuesta contempla la participación de artistas circenses y distintas disciplinas propias de esta expresión artística, acompañadas de un repertorio musical completamente chileno, dando al espectáculo un sello especial vinculado a las celebraciones de este mes.

La entrada general tiene un valor de $5.000, mientras que los niños pagan desde los 2 años de edad.

Desde la organización hicieron un llamado a adquirir las entradas de manera anticipada, considerando que cada función contará con un aforo máximo de 120 personas. Para asegurar un cupo, los interesados pueden realizar la compra y solicitar información a través de WhatsApp al +56 9 5674 7680.

De esta manera, “El Gran Circo Platinium - La Chilenidad” se presenta como una invitación a disfrutar en familia de una jornada que busca poner en valor el circo y, al mismo tiempo, celebrar las tradiciones y la música chilena.




simulacionevasion

SIMULAN INTENTO DE EVASIÓN EN TRIBUNALES DE PUNTA ARENAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA CÁMARA TENDRÁ SESIÓN A BORDO DE BUQUE DE LA ARMADA EN LA BOCA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

​“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

defensamagallanes
nuestrospodcast
Hallazgo bote Porvenir 3

AUTORIDAD MARÍTIMA CONFIRMA HALLAZGO DE BOTE DE PESCADORES DESAPARECIDOS EN RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
circodelsur

CIRCO DEL SUR PRESENTA “EL GRAN CIRCO PLATINIUM - LA CHILENIDAD” CON FUNCIONES ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
saludalimentos

SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS ANTE LA PROXIMIDAD DE FIESTAS PATRIAS

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
HYVOLUTION 2026 1

PROGRAMA TRANSFORMA H2V MAGALLANES FORTALECE VÍNCULOS Y RECOGE EXPERIENCIAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN HYVOLUTION CHILE 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.