10 de septiembre de 2026
CIRCO DEL SUR PRESENTA “EL GRAN CIRCO PLATINIUM - LA CHILENIDAD” CON FUNCIONES ESTE SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS
La propuesta contempla diversas disciplinas circenses y un repertorio musical completamente chileno.
Circo del Sur prepara una función especial para toda la familia con la presentación de “El Gran Circo Platinium - La Chilenidad”, un espectáculo que combinará diversas disciplinas circenses con un repertorio musical dedicado completamente a la cultura y tradición chilena.
La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Mes del Circo Chileno y busca ofrecer una alternativa de entretenimiento para grandes y chicos, reuniendo en una misma jornada el mundo del circo, la música y elementos propios de la identidad nacional.
El espectáculo se realizará este sábado 12 de septiembre, con dos funciones programadas para las 17:00 y las 20:00 horas, permitiendo que el público pueda escoger el horario que más se acomode a sus posibilidades.
La propuesta contempla la participación de artistas circenses y distintas disciplinas propias de esta expresión artística, acompañadas de un repertorio musical completamente chileno, dando al espectáculo un sello especial vinculado a las celebraciones de este mes.
La entrada general tiene un valor de $5.000, mientras que los niños pagan desde los 2 años de edad.
Desde la organización hicieron un llamado a adquirir las entradas de manera anticipada, considerando que cada función contará con un aforo máximo de 120 personas. Para asegurar un cupo, los interesados pueden realizar la compra y solicitar información a través de WhatsApp al +56 9 5674 7680.
De esta manera, “El Gran Circo Platinium - La Chilenidad” se presenta como una invitación a disfrutar en familia de una jornada que busca poner en valor el circo y, al mismo tiempo, celebrar las tradiciones y la música chilena.
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“Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).
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