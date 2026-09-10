10 de septiembre de 2026
DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: SEÑALES DE ALERTA Y DÓNDE BUSCAR AYUDA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
En el marco de esta conmemoración, especialistas en salud mental hacen un llamado a la comunidad magallánica a reconocer tempranamente los factores de riesgo y utilizar los canales de contención gratuitos.
El suicidio se posiciona actualmente como la primera causa de muerte violenta en Chile, superando incluso a los homicidios con una tasa de 10,5 por cada 100.000 habitantes. Ante esta realidad, que impacta también de igual forma a las familias en la Región de Magallanes, especialistas en salud mental enfatizan que se trata de un desenlace prevenible si se interviene a tiempo. Factores como el aislamiento, los duelos no resueltos y las dificultades económicas suelen confluir antes de una crisis emocional.
Para la comunidad en Punta Arenas y el resto del territorio austral donde el invierno y la gran falta de luz solar juega como factor en contra, resulta vital aprender a identificar señales previas, como regalar objetos importantes, presentar alteraciones graves del sueño o expresar abiertamente ser una carga para otros. Lejos del mito urbano, los expertos indican que preguntar directamente a una persona si ha pensado en quitarse la vida no incita la conducta, sino que abre una puerta fundamental para el diálogo transparente y la protección del afectado.
Frente a cualquier sospecha o emergencia, la principal recomendación es no dejar sola a la persona, escucharla sin juzgarla y restringir su acceso a elementos peligrosos. A nivel local y nacional, el Ministerio de Salud mantiene habilitado de manera gratuita el fono *4141, operativo las 24 horas del día, para brindar atención psicológica inmediata a quienes lo requieran, especialmente durante estos meses donde estadísticamente las atenciones aumentan.
Con la segunda distribución de la asignación de Zonas Extremas, la región alcanzó un total de M$36.862.174 para el año 2026, la cifra más alta entre todos los territorios beneficiados por este instrumento.
Con la segunda distribución de la asignación de Zonas Extremas, la región alcanzó un total de M$36.862.174 para el año 2026, la cifra más alta entre todos los territorios beneficiados por este instrumento.