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10 de septiembre de 2026

DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: SEÑALES DE ALERTA Y DÓNDE BUSCAR AYUDA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En el marco de esta conmemoración, especialistas en salud mental hacen un llamado a la comunidad magallánica a reconocer tempranamente los factores de riesgo y utilizar los canales de contención gratuitos.

prevencionsuicidio

El suicidio se posiciona actualmente como la primera causa de muerte violenta en Chile, superando incluso a los homicidios con una tasa de 10,5 por cada 100.000 habitantes. Ante esta realidad, que impacta también de igual forma a las familias en la Región de Magallanes, especialistas en salud mental enfatizan que se trata de un desenlace prevenible si se interviene a tiempo. Factores como el aislamiento, los duelos no resueltos y las dificultades económicas suelen confluir antes de una crisis emocional.

Para la comunidad en Punta Arenas y el resto del territorio austral donde el invierno y la gran falta de luz solar juega como factor en contra, resulta vital aprender a identificar señales previas, como regalar objetos importantes, presentar alteraciones graves del sueño o expresar abiertamente ser una carga para otros. Lejos del mito urbano, los expertos indican que preguntar directamente a una persona si ha pensado en quitarse la vida no incita la conducta, sino que abre una puerta fundamental para el diálogo transparente y la protección del afectado.

Frente a cualquier sospecha o emergencia, la principal recomendación es no dejar sola a la persona, escucharla sin juzgarla y restringir su acceso a elementos peligrosos. A nivel local y nacional, el Ministerio de Salud mantiene habilitado de manera gratuita el fono *4141, operativo las 24 horas del día, para brindar atención psicológica inmediata a quienes lo requieran, especialmente durante estos meses donde estadísticamente las atenciones aumentan.

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