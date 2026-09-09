FUNDACIÓN TERAIKE ANUNCIA A LOS 3 FINALISTAS DEL PREMIO EDUCADORES QUE INSPIRAN

​El Premio Educadores que inspiran, que organiza Fundación Teraike en el marco de la celebración de sus 10 años aportando a la educación en Magallanes, llega a su etapa final con la selección de 3 educadores entre los que el jurado deberá elegir al ganador.



Los finalistas son: Marta Vega, educadora de párvulos de la escuela Padre Alberto Hurtado; Joshua Obilinovic, profesor de música de la escuela Hernando de Magallanes y Alan Maldonado, profesor de ciencias de la jornada vespertina y diurna del Liceo Sara Braun, todos ellos de Punta Arenas.



Este reconocimiento inédito se materializa gracias a una colaboración con el Global Teacher Prize Chile, concurso internacional que en nuestro país es organizado por Elige Educar, y tiene como objetivo visibilizar a aquellos docentes magallánicos que construyen confianza, vínculos y aprendizajes, emplean prácticas educativas innovadoras y eficaces y transforman vidas.



El jurado que seleccionó a los tres finalistas y deberá elegir al ganador está formado por: Marlene Alvarado, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAG; Karina Toledo, directora regional de ONG Canales; María Paz Medeiros, Directora de Programas para trayectoria docente de Elige Educar; Rosario Bruna, directora ejecutiva de Fundación Ya y María José de Aretxabala, directora de Fundación Teraike.



En su primera etapa el premio recibió 188 postulaciones a 122 educadores de la región. De ellos, 35 siguieron con su postulación y luego de dos etapas y considerando los resultados entregados por el equipo de evaluadores de Elige Educar, se seleccionó a 8 postulantes entre los que el jurado eligió a los tres finalistas.



El 1 de octubre, durante la celebración de los 10 años de Fundación Teraike, se anunciará al ganador del Premio. Los tres finalistas recibirán un Tablet que entregará Gasco Magallanes, premios en dinero y premios sorpresa y el ganador recibirá además dos noches de alojamiento entregadas por Hoteles Australis.



“Los seleccionados representan a muchos educadores de la región que, de manera muchas veces silenciosa, están cambiando vidas. Este premio ha permitido poner en valor la labor docente y permitir que los educadores sepan que su trabajo es visto y reconocido y que lo que hacen importa, y mucho. Es un reconocimiento también a sus comunidades educativas, directivos y colegas, que los apoyan, les entregan su confianza y las condiciones para que den lo mejor de sí”, destacó Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike.



Así reaccionó Marta Vega tras el anuncio de su selección: “Recibo esta noticia con mucha alegría, gratitud y orgullo ¡aún no lo puedo creer! Llegar hasta la final es un tremendo reconocimiento a la vocación, a la entrega diaria de calidad y, sobre todo, al trabajo con identidad en nuestra región. Estoy profundamente emocionada y agradecida. Este reconocimiento no es solo mío; le pertenece a nuestros niños y niñas, a sus familias y a toda la comunidad educativa. Me llena el corazón de energía para seguir adelante educando con amor, buscando nuevas herramientas para los párvulos e innovando para acortar brechas y brindarles grandes oportunidades. Por último quiero agradecer también a Fundación Teraike por valorar la labor que hacemos en la primera infancia”.



Por su parte, Joshua Obilinovic se mostró profundamente agradecido del proceso: “Estoy muy agradecido de estar entre los finalistas, ha sido un hermoso proceso y me he encontrado con muchos comentarios de apoyo de mis exalumnos, mensajes que impulsan a seguir en la senda. Siento que instancias como éstas son muy valiosas y necesarias. Aquí se pone en valor y en vitrina el quehacer pedagógico de muchos colegas que representan a otros tantos que, pese al sinfín de adversidades que hay en la educación, siguen creyendo que aún hay mucho por hacer junto a los estudiantes”



Para Alan Maldonado ser finalista fue una sorpresa profundamente emocionante. “Durante años he intentado que cada experiencia educativa tenga ese pequeño instante de asombro, ese “wow” capaz de despertar la curiosidad, movilizar preguntas y hacer que aprender tenga sentido. Esta vez, inesperadamente, fui yo quien recibió ese “wow”. Detrás de este reconocimiento no veo solamente mi trabajo, sino también los rostros, las historias y los aprendizajes compartidos con tantos niños, niñas, jóvenes, adultos, docentes y comunidades que han sido parte de cohabitar. Cada proyecto, cada clase y cada idea han nacido de la convicción de que la educación puede sorprender, emocionar y transformar cuando somos capaces de conectar el aprendizaje con las personas y con el territorio que habitamos”, destacó el profesor del Liceo Sara Braun quien agregó: “Estar entre los tres finalistas de Magallanes me llena de gratitud y me recuerda algo que intento transmitir a mis estudiantes: nunca debemos perder nuestra capacidad de maravillarnos ya que la naturaleza está ahí para ser contemplada, cuidad y amada. Hoy, esta nominación me devuelve esa misma sensación que tantas veces he intentado: la alegría inesperada de descubrir que algo extraordinario puede ocurrir”.

