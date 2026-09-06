MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ABRE POSTULACIONES AL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2027

En Punta Arenas se realizó el lanzamiento regional del 30° Concurso del Fondo de Protección Ambiental (FPA), iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente que financia proyectos presentados por organizaciones ciudadanas, pueblos indígenas y establecimientos educacionales. En esta convocatoria, cada proyecto podrá acceder a un financiamiento de hasta $6 millones.

El seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, destacó los 30 años de funcionamiento del programa y señaló que durante este período se han financiado más de 4 mil proyectos a nivel nacional. En Magallanes, agregó, se han invertido más de $450 millones y se han financiado más de 60 iniciativas.

Entre los proyectos que pueden postular se encuentran iniciativas relacionadas con recuperación de biodiversidad, invernaderos, paneles solares, eficiencia energética e hídrica, puntos verdes, gestión de residuos, contaminación ambiental y educación ambiental. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 14 de octubre.

En Magallanes, durante este año fueron financiados cuatro proyectos en tres comunas: Eco-jardines comunitarios en el barrio Juan Pablo II de Punta Arenas; Tañí Mapu, Tañí Ruka (Mi Tierra, mi Casa), de la Asociación Mapuche Huilliche Ketrawe Mapu; la reactivación de un invernadero del Comité de Cultura de Puerto Williams; y un eco-invernadero comunitario inclusivo del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Nicolás Mladinic de Puerto Natales.

El 30° Concurso del FPA contempla tres líneas de postulación: Iniciativas Ciudadanas, dirigidas a personas jurídicas privadas sin fines de lucro; Iniciativas para Establecimientos Educacionales, destinadas a centros de padres, madres y apoderados; e Iniciativas para Pueblos Indígenas, dirigidas a comunidades y asociaciones indígenas reconocidas por CONADI. Los antecedentes de la convocatoria se encuentran disponibles en fondos.mma.gob.cl.

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