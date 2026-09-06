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6 de septiembre de 2026

MERCADOS CAMPESINOS DE INDAP CUMPLEN 10 AÑOS CON 220 PUNTOS DE VENTA EN TODO CHILE

​La iniciativa comenzó en 2016 con un primer mercado en Colina y actualmente reúne a más de 3 mil agricultores de las 16 regiones del país, con espacios de comercialización directa para la Agricultura Familiar Campesina.

Diez años Mercados Campesinos INDAP 1

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, conmemoró los 10 años de los Mercados Campesinos, iniciativa que comenzó el 3 de septiembre de 2016 con un primer punto de venta instalado en Colina, Región Metropolitana. Actualmente, la red cuenta con 220 mercados permanentes y espacios estacionales en distintas regiones del país, incluida Magallanes.

El primer mercado reunió a 20 productores del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Colina, quienes comercializaron directamente sus productos, entre ellos hortalizas, huevos, frutos secos, plantas, quesos, miel y mermeladas. El modelo fue posteriormente replicado en otras zonas mediante convenios con municipios, centros comerciales y organismos públicos.

Actualmente, 3.012 agricultores participan de los Mercados Campesinos, de los cuales 2.454 son mujeres y 558 son hombres. Además, 710 pertenecen a pueblos originarios y 211 son jóvenes menores de 40 años. Las regiones con mayor cantidad de mercados son Valparaíso y La Araucanía, con 29 cada una, seguidas por la Región Metropolitana y Los Lagos, con 25 cada una.

Durante la conmemoración realizada en la Plaza Perú, en Las Condes, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó el aporte de estos espacios a la comercialización directa de productos de la Agricultura Familiar Campesina. En la actividad también participaron autoridades de INDAP y agricultores que han formado parte de la iniciativa desde sus primeros años.

Desde el organismo señalaron que uno de los desafíos actuales es fortalecer la gestión comercial y organizacional de estos espacios, mejorar la experiencia de compra y aumentar su posicionamiento en las ciudades, con el objetivo de contribuir a su sostenibilidad en el tiempo.


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