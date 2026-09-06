MERCADOS CAMPESINOS DE INDAP CUMPLEN 10 AÑOS CON 220 PUNTOS DE VENTA EN TODO CHILE

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, conmemoró los 10 años de los Mercados Campesinos, iniciativa que comenzó el 3 de septiembre de 2016 con un primer punto de venta instalado en Colina, Región Metropolitana. Actualmente, la red cuenta con 220 mercados permanentes y espacios estacionales en distintas regiones del país, incluida Magallanes.

El primer mercado reunió a 20 productores del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Colina, quienes comercializaron directamente sus productos, entre ellos hortalizas, huevos, frutos secos, plantas, quesos, miel y mermeladas. El modelo fue posteriormente replicado en otras zonas mediante convenios con municipios, centros comerciales y organismos públicos.

Actualmente, 3.012 agricultores participan de los Mercados Campesinos, de los cuales 2.454 son mujeres y 558 son hombres. Además, 710 pertenecen a pueblos originarios y 211 son jóvenes menores de 40 años. Las regiones con mayor cantidad de mercados son Valparaíso y La Araucanía, con 29 cada una, seguidas por la Región Metropolitana y Los Lagos, con 25 cada una.

Durante la conmemoración realizada en la Plaza Perú, en Las Condes, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó el aporte de estos espacios a la comercialización directa de productos de la Agricultura Familiar Campesina. En la actividad también participaron autoridades de INDAP y agricultores que han formado parte de la iniciativa desde sus primeros años.

Desde el organismo señalaron que uno de los desafíos actuales es fortalecer la gestión comercial y organizacional de estos espacios, mejorar la experiencia de compra y aumentar su posicionamiento en las ciudades, con el objetivo de contribuir a su sostenibilidad en el tiempo.

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