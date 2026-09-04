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4 de septiembre de 2026

RÍO SERRANO HOTEL + SPA ES RECONOCIDO EN LOS PREMIOS READERS’ CHOICE 2026 DE CHILE ADICTO HOTELES

El establecimiento fue distinguido como ganador de la categoría “Torres del Paine – 5 Corazones” en los Premios Readers’ Choice 2026 de Chile Adicto Hoteles.

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Río Serrano Hotel + Spa fue distinguido como ganador de la categoría “Torres del Paine – 5 Corazones” en los Premios Readers’ Choice 2026 de Chile Adicto Hoteles, reconocimiento que destaca la experiencia turística y hotelera desarrollada por el establecimiento en uno de los destinos naturales más emblemáticos de Chile.

La distinción representa además una importante vitrina para la hotelería y el turismo de la Región de Magallanes, al relevar la propuesta de un establecimiento emplazado en uno de los principales polos turísticos de la Patagonia y que recibe visitantes provenientes tanto de Chile como de distintas partes del mundo.

Ubicado a orillas del río Serrano, frente al imponente Macizo Paine y junto a una de las principales entradas al Parque Nacional Torres del Paine, Río Serrano Hotel + Spa desarrolla una propuesta que busca integrar el contacto con la naturaleza, el confort y la hospitalidad, ofreciendo a sus visitantes una experiencia vinculada directamente con el entorno patagónico.

Parte de esta propuesta contempla habitaciones con vistas directas hacia el Macizo Paine, además de expediciones por los principales atractivos del Parque Nacional Torres del Paine junto al equipo de The Massif, permitiendo a los huéspedes conocer algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia.

La experiencia se complementa con espacios destinados al descanso y el bienestar, entre ellos Spa Jenák, junto a una propuesta gastronómica inspirada en los sabores y productos del extremo sur de Chile, a través de De Agostini Restobar y Restaurante qawasqar.

A ello se suma un centro de eventos destinado a matrimonios, celebraciones y encuentros corporativos, todo enmarcado en un entorno natural que se ha consolidado como uno de los escenarios turísticos de mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Desde el establecimiento, este premio es valorado como un reconocimiento significativo al trabajo desarrollado por todo el equipo de Río Serrano Hotel + Spa y como un impulso para continuar fortaleciendo una propuesta turística orientada a entregar experiencias de calidad a quienes llegan hasta Torres del Paine.

El reconocimiento obtenido en los Premios Readers’ Choice 2026 de Chile Adicto Hoteles también contribuye a visibilizar el potencial de la Región de Magallanes como destino turístico, poniendo en valor la capacidad de su oferta hotelera para combinar los atributos naturales de la Patagonia con servicios de alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades de exploración.

De esta manera, Río Serrano Hotel + Spa reafirma su compromiso con una experiencia que busca conectar a sus visitantes con el paisaje y la identidad del extremo sur de Chile, teniendo como escenario privilegiado el entorno del río Serrano y el Macizo Paine.

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