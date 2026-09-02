JÓVENES MAGALLÁNICOS AVANZAN EN SU CAMINO PARA INGRESAR A LA FUERZA AÉREA DE CHILE

​En dependencias del Casino de Suboficiales de Bahía Catalina de la IVª Brigada Aérea, en Punta Arenas, se desarrolló la segunda etapa del Proceso de Selección 2026 para el ingreso a la Escuela de Especialidades “Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas” de la Fuerza Aérea de Chile.



Tras superar previamente exámenes de conocimientos en Matemáticas, Lenguaje e Inglés, además de evaluaciones psicológicas, los postulantes participaron en una jornada de entrevistas individuales orientadas a conocer con mayor profundidad sus características personales, intereses y motivaciones para incorporarse a la Institución.



Quienes superen satisfactoriamente esta fase deberán continuar con las etapas restantes del proceso, previsto hasta fines de diciembre.



Los seleccionados iniciarán en 2027 su formación en la Escuela de Especialidades, ubicada en Santiago.



La carrera contempla dos años de preparación y, luego de cursar un semestre común, los alumnos podrán optar a una de las 16 especialidades impartidas.

