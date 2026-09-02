PRIMERA DAMA LLEGA A PUNTA ARENAS Y CONOCE LA HISTORIA DETRÁS DEL PRIMER CAFÉ INCLUSIVO DE LA CIUDAD

​Hay espacios que se construyen con ladrillos y otros que se construyen abriendo puertas. En su visita a Punta Arenas, la Primera Dama, María Pía Adriasola, conoció uno de esos lugares: el Café Inclusivo “Aguas Nuevas”, ubicado al interior de la Biblioteca Municipal N°114, donde cuatro jóvenes con síndrome de Down encontraron una oportunidad para dar sus primeros pasos en el mundo laboral.



Durante la visita, la Primera Dama recorrió el café, conversó con sus trabajadores y compartió con sus familias, conociendo sus historias, sus aprendizajes y también la emoción que significa para ellos contar con un espacio donde pueden trabajar, asumir responsabilidades y demostrar todo lo que son capaces de hacer.



“La inclusión no puede quedarse solamente en las palabras. Se construye cuando somos capaces de abrir espacios concretos para que todas las personas puedan desarrollar sus talentos, asumir responsabilidades y sentirse parte de la comunidad”, señaló la Primera Dama.



El Café “Aguas Nuevas” comenzó recientemente su marcha blanca y nació de un convenio entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación EduDown, con el propósito de generar oportunidades de empleo formal para personas con discapacidad intelectual. Más que una cafetería, el proyecto busca convertirse en una verdadera puerta de entrada al mundo laboral: un lugar donde sus trabajadores puedan adquirir experiencia, desarrollar nuevas habilidades, ganar autonomía y prepararse para futuros desafíos.



Los cuatro trabajadores se desempeñan por turnos durante el horario de funcionamiento de la biblioteca, atendiendo a los vecinos que llegan hasta este nuevo espacio de encuentro de la comunidad.



“Cuando se genera una oportunidad y se confía en las capacidades de una persona, no solo cambia su vida. También cambia la mirada de quienes están a su alrededor”, destacó María Pía Adriasola.



Para la Primera Dama, conocer experiencias como esta permite poner rostro y nombre a una conversación que muchas veces se aborda solo desde las cifras: la necesidad de construir una sociedad donde cada persona tenga la posibilidad de aportar, desarrollarse y sentirse parte.



“Todos necesitamos sentir que tenemos un lugar, que podemos aportar y que nuestras capacidades son reconocidas. Este café no solo entrega una oportunidad laboral; entrega confianza, autonomía y también un sentido de pertenencia”, afirmó.



El Café Inclusivo “Aguas Nuevas” funciona al interior de la Biblioteca Municipal N°114, un nuevo espacio cultural y comunitario de más de 1.400 metros cuadrados, que cuenta con salas de lectura, auditorio, espacio infantil y cafetería.

