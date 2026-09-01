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1 de septiembre de 2026

ARCA NOVIOS DEBUTÓ CON UNA NOCHE DE MODA, BELLEZA Y TENDENCIAS EN PUNTA ARENAS

El lanzamiento marcó además la presentación del Club ARCA Novios, una red de empresas partners que entregará diferentes beneficios y experiencias a las parejas inscritas, ampliando la tradicional lista de novios hacia una propuesta integral.

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Cerca de 100 invitados participaron del lanzamiento de ARCA Novios, una noche que reunió decoración, belleza y moda, y que culminó con un desfile de vestidos de novia del diseñador nacional Pato Moreno.

La tienda principal de ARCA en Zona Franca fue el escenario elegido para presentar oficialmente ARCA Novios, la nueva propuesta de la marca que busca acompañar a las parejas durante los preparativos de su matrimonio y en la creación de su nuevo hogar.

La jornada, conducida por Paulina Gaete y Mladen Maslov, comenzó con las palabras de bienvenida de Camila Arancibia, directora de la marca, quien presentó el proyecto y agradeció a las empresas y colaboradores que se han sumado a esta nueva iniciativa.

Durante la noche se desarrollaron distintas experiencias en vivo. Javiera Cañón, encargada de Imagen y Tendencia de ARCA, realizó un montaje de mesa de novios, mientras que Peluquería Rústica presentó una demostración de maquillaje y peinado en vivo.

La moda también fue protagonista con un desfile de vestidos de fiesta de boutique Ovzu, para luego dar paso al gran cierre de la jornada: la presentación de diez vestidos de novia del diseñador nacional Pato Moreno.

Durante todo el evento, los asistentes disfrutaron de un elaborado cóctel y novedosos aperitivos en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

El lanzamiento marcó además la presentación del Club ARCA Novios, una red de empresas partners que entregará diferentes beneficios y experiencias a las parejas inscritas, ampliando la tradicional lista de novios hacia una propuesta integral.

Con moda, belleza, decoración y diseño reunidos en un mismo espacio, ARCA Novios celebró así su llegada a Magallanes, dando inicio a una nueva propuesta pensada para acompañar a las parejas en una de las etapas más especiales de sus vidas

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