DEDECON PRESENTA A EMPRENDEDORES DE FOSIS NUEVA HERRAMIENTA GRATUITA PARA APRENDER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS

La actividad se realizó en la comuna de San Miguel, donde autoridades de la Defensoría del Contribuyente y FOSIS dieron a conocer esta herramienta educativa a emprendedores y usuarios de la institución. La plataforma busca facilitar el acceso a conocimientos tributarios y apoyar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

El Aula Virtual cuenta con cursos de autoaprendizaje dirigidos a emprendedores, personas que están iniciando actividades, estudiantes y contribuyentes que buscan fortalecer sus conocimientos. Los contenidos incluyen materias como impuestos, regímenes tributarios, iniciación de actividades y aspectos relacionados con el emprendimiento.

Cada curso contempla evaluaciones y, una vez completado exitosamente el proceso de aprendizaje, se entrega un certificado de participación. Además, las personas pueden avanzar de manera flexible y conservar automáticamente su progreso hasta finalizar cada programa de formación.

La herramienta es gratuita y está disponible para cualquier persona a través del sitio web de la DEDECON o directamente en su Aula Virtual. El acceso se realiza mediante ClaveÚnica y la plataforma permite capacitarse desde cualquier lugar del país, complementando las charlas y capacitaciones que ambas instituciones han desarrollado para contribuyentes y emprendedores.

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