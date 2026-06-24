CFC CAPITAL DESTACA EL FACTORING COMO UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES

La importancia de la planificación financiera, el acceso oportuno al financiamiento y el creciente uso del factoring entre las pequeñas y medianas empresas fueron algunos de los temas abordados por Francisco Goycoolea, gerente comercial de CFC Capital, durante una entrevista realizada este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con la emisora, el ejecutivo explicó que CFC Capital acumula dos décadas de experiencia en el mercado financiero, acompañando a más de 700 pymes en distintas etapas de desarrollo. Según indicó, el foco de la compañía ha sido entregar herramientas que permitan a las empresas crecer y enfrentar los desafíos propios de un entorno económico cambiante.

“Nosotros nos caracterizamos por esa asesoría y entendemos que las pymes son muy importantes, tienen varios problemas y donde nosotros podemos ayudar”, señaló Goycoolea, destacando que la firma busca acompañar a las empresas desde sus primeros pasos hasta procesos de expansión hacia nuevos mercados.

Durante la entrevista, el gerente comercial enfatizó que una adecuada preparación financiera permite enfrentar tanto escenarios complejos como oportunidades de crecimiento inesperadas. “No solamente se trata de pensar y prepararse para escenarios malos. Si aquí el tema también es que hay que prepararse para escenarios buenos”, afirmó.

Respecto del factoring, explicó que se trata de una herramienta que permite a las empresas anticipar el pago de facturas emitidas por productos o servicios ya entregados, mejorando así su flujo de caja y capacidad operativa.

“Lo que te permite el factoring es adelantar ese pago. Tú vienes a CFC, en este caso nos traes esa factura y nosotros te adelantamos ese flujo para que tú puedas seguir funcionando y haciendo frente a las nuevas órdenes de compra”, explicó.

A juicio del ejecutivo, esta modalidad de financiamiento sigue siendo una alternativa subutilizada en Chile. Según comentó, apenas cerca del 15% de las pymes opera actualmente con factoring, lo que refleja un importante espacio para su crecimiento.

“Hay un tema de desconocimiento, hay mitos, hay cosas que asustan a la gente”, sostuvo, agregando que aún persisten percepciones erróneas respecto de esta herramienta financiera.

Goycoolea también destacó que el factoring es una solución transversal, accesible para empresas de distintos tamaños y sectores productivos. En ese contexto, presentó las líneas especializadas desarrolladas por CFC Capital para atender necesidades específicas.

Entre ellas mencionó EmprendeCFC, orientada a nuevos emprendedores y empresas en etapa inicial. “De hecho, financiamos desde la factura número 1, o sea, qué más claro que decirle al emprendedor trae tu factura número 1, yo te la voy a financiar, yo te voy a apoyar”, indicó.

Asimismo, destacó la línea PúblicaCFC, enfocada en empresas que trabajan con organismos públicos, y MineraCFC, diseñada para compañías proveedoras de la gran minería, sectores donde los plazos de pago suelen ser más extensos y requieren una planificación financiera más estratégica.

El ejecutivo recalcó además la importancia de buscar asesoría especializada para evitar errores que puedan impactar la rentabilidad de los negocios. “Una mala planificación financiera y actuar sobre la marcha se traduce en lucas, se traduce en más costos”, advirtió.

Finalmente, Goycoolea reiteró el compromiso de la compañía con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país. “Las pymes son el motor de la economía y eso nosotros lo tenemos clarísimo”, afirmó, agregando que la firma mantiene abiertas sus líneas de financiamiento y asesoría para quienes buscan fortalecer sus proyectos y enfrentar de mejor manera los desafíos del mercado.





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