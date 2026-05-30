DEDECON LLAMA A PROTEGER LA CLAVE TRIBUTARIA Y UTILIZAR MECANISMOS SEGUROS DE REPRESENTACIÓN DIGITAL

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) llamó a las y los contribuyentes a resguardar adecuadamente su clave tributaria ante posibles situaciones de estafa, suplantación de identidad y uso indebido de información personal para la realización de trámites tributarios sin autorización.

La institución señaló que compartir la clave tributaria con terceros puede generar consecuencias como declaraciones de impuestos incorrectas, solicitudes indebidas de devoluciones, modificaciones de antecedentes tributarios e incluso responsabilidades asociadas a gestiones realizadas sin conocimiento del contribuyente.

En ese contexto, el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, indicó que la clave tributaria es personal e intransferible, advirtiendo que su uso por parte de terceros puede ocasionar perjuicios económicos y tributarios. Por ello, recomendó evitar entregar esta información, incluso a asesores, conocidos o personas que ofrezcan apoyo para realizar trámites.

Como alternativa, DEDECON sugirió utilizar las herramientas oficiales de “Mandatario Electrónico” o “Mandato Digital”, disponibles a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), las que permiten autorizar a otra persona para efectuar trámites específicos sin necesidad de compartir la clave tributaria. Estos mecanismos permiten mantener control sobre las gestiones realizadas, revocar permisos y reducir riesgos asociados a fraudes o uso indebido de información tributaria.

Finalmente, la institución recordó la importancia de no compartir claves por aplicaciones de mensajería, correo electrónico o redes sociales, verificar siempre los sitios oficiales antes de ingresar datos personales y actualizar periódicamente las contraseñas. Además, informó que quienes tengan dudas o enfrenten posibles vulneraciones de sus derechos tributarios pueden acceder a orientación gratuita a través de la página de DEDECON o en las sucursales ChileAtiende del país.

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