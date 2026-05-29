MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ MÁS DE $9 MILLONES EN SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

En la Sala de Concejo "Carlos González Yaksic", la Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva entrega de subvenciones municipales, beneficiando en esta oportunidad a 10 agrupaciones sociales de la comuna con un monto total de $9.039.295. La iniciativa busca apoyar el trabajo que realizan diversas organizaciones, fortaleciendo sus actividades y beneficiando directamente a los vecinos.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de estos recursos para las organizaciones comunitarias y valoró el trabajo conjunto realizado con el Concejo Municipal para ampliar el alcance de los fondos. "El año pasado alcanzamos una cifra récord de más de 200 subvenciones entregadas. Lo que buscamos es que estos recursos, especialmente en tiempos de estrechez económica, puedan distribuirse de buena forma y con total transparencia, permitiendo que más agrupaciones participen y beneficien a sus socios", señaló la autoridad comunal.





Radonich agregó que el objetivo es distribuir los recursos de manera responsable, permitiendo que más organizaciones puedan acceder a estos beneficios. "No entregamos todo lo que solicitan, porque estos recursos deben repartirse para que todos puedan recibir una parte. Lo hemos hecho con mucha responsabilidad y estamos muy agradecidos del trabajo de los dirigentes que postulan estos proyectos, permitiendo que sus socios desarrollen actividades culturales, vecinales, sociales y deportivas", explicó.

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Entre las agrupaciones beneficiadas se encuentra el Club Deportivo Rangers, cuya representante, Victoria Díaz, valoró el aporte municipal y explicó que los recursos serán destinados a mejorar la implementación deportiva del club. "Esta subvención nos ayuda bastante porque la utilizaremos para comprar indumentaria deportiva y elementos de entrenamiento. Con el uso, las camisetas y otros implementos se deterioran rápidamente, por lo que este apoyo es muy importante para nuestros jugadores", comentó.