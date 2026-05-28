Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de mayo de 2026

DIPUTADOS UDI PIDEN CITAR A SESIÓN ESPECIAL TRAS GRAVE ADVERTENCIA DE FISCAL DE MAGALLANES SOBRE RUTAS DE TRÁFICO Y DE CONTRABANDO EN LA FRONTERA SUR

Omar Sabat y Mario Olavarría solicitaron a la comisión de Gobierno Interior que pueda convocar no sólo al persecutor, sino que también a los ministros del Interior y de Seguridad.

SABAT-OLAVARRIA1-1024x683

Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Omar Sabat y Mario Olavarría, solicitaron a dicha instancia poder citar -durante la próxima semana- a una sesión especial con el fin de abordar la grave advertencia que realizó esta mañana el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, quien alertó sobre una preocupante vulnerabilidad en la frontera sur de Chile, lo que permitiría un «tráfico y un contrabando más nutrido» desde otros países.

En concreto, el persecutor manifestó que en dicha zona «tenemos una vulnerabilidad importante», asegurando que «a diferencia de más al norte, acá en las fronteras con Argentina, que son como 1.200 kilómetros aproximadamente, no hay ningún hito geográfico, o sea, no hay un río o una montaña, es una pampa», advirtiendo incluso que «existen rutas para el narcotráfico que vienen desde Bolivia».

«Acá el delito no es local, es continental. Hemos podido evidenciar, en estos años, que existen bandas de crimen organizado establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia. Hay bandas que se mantienen acá, pero que para su existencia necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas», reiteró el fiscal, quien agregó que «estamos hablando de que el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas con el objeto de poder evitar los controles y maximizar su ganancia».

Por lo mismo, junto con calificar como de la «máxima gravedad» lo revelado por el persecutor regional, los parlamentarios gremialistas decidieron solicitar a la comisión de Gobierno Interior que pueda citar, a la brevedad posible, a una sesión especial sobre el tema, convocando no sólo al fiscal, sino que también a los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Seguridad Pública, Martín Arrau.

«Las advertencias que ha realizado el fiscal regional de Magallanes no son un supuesto, sino que una realidad que ya está ocurriendo y que da cuenta de la fragilidad de nuestras fronteras, en este caso en la zona sur. Por lo tanto, aquí estamos frente a una alerta que no puede ser desatendida por las actuales autoridades y que exige la máxima preocupación. Durante la última década, toda la atención se ha concentrado en la zona norte, donde sin duda enfrentamos la mayor crisis migratoria y de seguridad. Sin embargo, lo anterior no debe significar que el resto del territorio nacional no quede lo suficientemente resguardado ante el avance del crimen organizado», manifestaron los diputados UDI.

Frente a lo anterior, Sabat y Olavarría agregaron que «por eso es fundamental contar con la presencia del fiscal regional y con la de los ministros del Interior y de Seguridad, para abordar con mucha mayor profundidad esta situación y conocer las medidas y estrategias concretas que adoptará el Gobierno».

Incluso, los parlamentarios de la UDI no descartaron solicitar al Ejecutivo que evalúe la colaboración de las Fuerzas Armadas en la zona sur, en línea con el despliegue que hoy realizan en la frontera norte.

«Es indispensable evaluar todas las herramientas que tenemos disponibles para frenar el ingreso del narcotráfico y del crimen organizado a nuestro país. Si hoy las organizaciones internacionales están utilizando rutas contraintuitivas, tal como lo advirtió el fiscal, debemos actuar con total urgencia, porque lo que no podemos permitir es que esta grave vulnerabilidad se consolide y termine abriendo una nueva puerta de entrada para el crimen organizado», reiteraron los diputados Sabat y Olavarría.

Fuente: g5noticias.cl 

kenshokanpuntaarenas

KENSHOKAN KARATE TRAERÁ A MAGALLANES AL BICAMPEÓN MUNDIAL WKF JUNIOR LEFEVRE PARA SEMINARIO DE ALTA COMPETENCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”

Leer Más

Buenos días región.

Buenos días región.

ministrodefensa
nuestrospodcast
Equipo

NUEVA RONDA NEUROORTOPÉDICA MULTIDISCIPLINARIA BENEFICIA A 30 PACIENTES DE MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
SABAT-OLAVARRIA1-1024x683

DIPUTADOS UDI PIDEN CITAR A SESIÓN ESPECIAL TRAS GRAVE ADVERTENCIA DE FISCAL DE MAGALLANES SOBRE RUTAS DE TRÁFICO Y DE CONTRABANDO EN LA FRONTERA SUR

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
EDELMAG - DÍA DEL PATRIMONIO

EDELMAG ABRE SU HISTÓRICA CENTRAL ELÉCTRICA PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
escmanuelbulnes

ESCUELA MANUEL BULNES COMPARTIÓ EXITOSA EXPERIENCIA DE ASISTENCIA ESCOLAR ANTE EQUIPOS DIRECTIVOS DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250