DIPUTADOS UDI PIDEN CITAR A SESIÓN ESPECIAL TRAS GRAVE ADVERTENCIA DE FISCAL DE MAGALLANES SOBRE RUTAS DE TRÁFICO Y DE CONTRABANDO EN LA FRONTERA SUR

Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Omar Sabat y Mario Olavarría, solicitaron a dicha instancia poder citar -durante la próxima semana- a una sesión especial con el fin de abordar la grave advertencia que realizó esta mañana el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, quien alertó sobre una preocupante vulnerabilidad en la frontera sur de Chile, lo que permitiría un «tráfico y un contrabando más nutrido» desde otros países.

En concreto, el persecutor manifestó que en dicha zona «tenemos una vulnerabilidad importante», asegurando que «a diferencia de más al norte, acá en las fronteras con Argentina, que son como 1.200 kilómetros aproximadamente, no hay ningún hito geográfico, o sea, no hay un río o una montaña, es una pampa», advirtiendo incluso que «existen rutas para el narcotráfico que vienen desde Bolivia».

«Acá el delito no es local, es continental. Hemos podido evidenciar, en estos años, que existen bandas de crimen organizado establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia. Hay bandas que se mantienen acá, pero que para su existencia necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas», reiteró el fiscal, quien agregó que «estamos hablando de que el crimen organizado utiliza las rutas contraintuitivas con el objeto de poder evitar los controles y maximizar su ganancia».

Por lo mismo, junto con calificar como de la «máxima gravedad» lo revelado por el persecutor regional, los parlamentarios gremialistas decidieron solicitar a la comisión de Gobierno Interior que pueda citar, a la brevedad posible, a una sesión especial sobre el tema, convocando no sólo al fiscal, sino que también a los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Seguridad Pública, Martín Arrau.

«Las advertencias que ha realizado el fiscal regional de Magallanes no son un supuesto, sino que una realidad que ya está ocurriendo y que da cuenta de la fragilidad de nuestras fronteras, en este caso en la zona sur. Por lo tanto, aquí estamos frente a una alerta que no puede ser desatendida por las actuales autoridades y que exige la máxima preocupación. Durante la última década, toda la atención se ha concentrado en la zona norte, donde sin duda enfrentamos la mayor crisis migratoria y de seguridad. Sin embargo, lo anterior no debe significar que el resto del territorio nacional no quede lo suficientemente resguardado ante el avance del crimen organizado», manifestaron los diputados UDI.

Frente a lo anterior, Sabat y Olavarría agregaron que «por eso es fundamental contar con la presencia del fiscal regional y con la de los ministros del Interior y de Seguridad, para abordar con mucha mayor profundidad esta situación y conocer las medidas y estrategias concretas que adoptará el Gobierno».

Incluso, los parlamentarios de la UDI no descartaron solicitar al Ejecutivo que evalúe la colaboración de las Fuerzas Armadas en la zona sur, en línea con el despliegue que hoy realizan en la frontera norte.

«Es indispensable evaluar todas las herramientas que tenemos disponibles para frenar el ingreso del narcotráfico y del crimen organizado a nuestro país. Si hoy las organizaciones internacionales están utilizando rutas contraintuitivas, tal como lo advirtió el fiscal, debemos actuar con total urgencia, porque lo que no podemos permitir es que esta grave vulnerabilidad se consolide y termine abriendo una nueva puerta de entrada para el crimen organizado», reiteraron los diputados Sabat y Olavarría.

Fuente: g5noticias.cl

