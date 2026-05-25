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25 de mayo de 2026

EXINTENDENTE JAIME JELINCIC ADVIERTE ALARMANTE FALTA DE RUMBO ESTRATÉGICO EN CHILE Y MAGALLANES Y CRITICA LA "POLÍTICA DE TRINCHERA"

Buenos días región.

jjelincic

En una profunda entrevista concedida al matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación de Gastronómicos de Punta Arenas (Gastropuq) y exintendente de la Región de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, entregó un crítico diagnóstico sobre la contingencia política nacional, el estado de la economía y la preocupante ausencia de una hoja de ruta a largo plazo tanto para el país como para la zona austral.

A tres meses de la instalación de la administración del presidente José Antonio Kast, Jelincic señaló que el periodo de gracia ha terminado y que la ciudadanía comenzará a exigir resultados concretos en las materias clave que marcaron la campaña, como seguridad, migración y crecimiento.

"Estilo Quiroz" y la urgencia del crecimiento económico

Al evaluar la gestión del ministro de Hacienda, a quien definió como poseedor de un estilo "un poco seco pero consistente y con claridad en su diseño", Jelincic analizó las implicancias del Plan de Reconstrucción Nacional. En este sentido, respaldó la necesidad de aplicar correcciones urgentes debido al grave escenario fiscal. "Hoy día tenemos un déficit fiscal de 12 mil millones de dólares mensuales; si seguimos haciendo lo mismo, el resultado será malo", advirtió, apuntando a que el país perdió la lógica del crecimiento económico entre 2008 y 2009.

El exintendente calificó como "perfectible" la propuesta del Ejecutivo, destacando la importancia de bajar la tasa tributaria corporativa del 27% al 23% para la atracción de inversiones, mantener el 12,5% para las pymes y generar incentivos reales a la reinversión. Sin embargo, lamentó el bajo nivel de discusión en el Congreso: "El debate en el Parlamento lo he visto más bien de trinchera. Volvimos a la política de trinchera y polarización desde Piñera 2 en adelante; se niegan la sal y el agua".

El peligro de los outsiders y la desafección ciudadana

Jelincic lanzó una dura advertencia a los partidos tradicionales sobre el descontento del electorado obligatorio (cerca de un 45% de la población que vota por castigo). "Tengo la percepción de que este es el último presidente de la clase política si es que no lo hace bien. Ya probamos la centro-izquierda, la centro-derecha, nos fuimos a la izquierda con el Frente Amplio y ahora a la derecha con los Republicanos. La clase política está jugando con fuego porque la ciudadanía no siente que le resuelvan sus problemas estructurales en salud, educación o vivienda", argumentó.

Asimismo, analizó la situación de las empresas estatales como Codelco, criticando su alto nivel de endeudamiento y abogando por auditorías profundas a las gestiones de la última década. En el plano internacional, el exintendente celebró el pragmatismo de abrirse a mercados clave como la India, señalando que Chile debe mantenerse al margen de los conflictos globales entre las superpotencias y focalizarse en potenciar sus ventajas competitivas, como el sector agroalimentario y la minería.

Magallanes: "Sin carta de navegación desde 2006"

Al trasladar el análisis al plano local, Jelincic fue tajante al señalar que la Región de Magallanes carece de una estrategia real de desarrollo. Tras recordar el histórico proyecto regional desarrollado entre 1993 y 1994 que rigió hasta el 2006, acusó que las administraciones posteriores se han dedicado a contratar consultorías de corto plazo que cambian cada cuatro años según el gobierno de turno.

"Hoy día no sabemos para dónde va la micro en la región. El sueño del hidrógeno verde parece que nos está despertando de mala manera, al menos en el corto y mediano plazo. Si hacemos un análisis frío, la salmonicultura es la única actividad con capacidad de duplicar su producción en el corto plazo y generar más de 8.000 empleos directos, pero la permisología lo traba todo", indicó. El líder gremial concluyó haciendo un llamado urgente a los actores locales a dejar de administrar la coyuntura del día a día y sentarse a consensuar los ejes fundamentales de la región para los próximos 25 años.



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