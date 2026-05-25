TABSA BENEFICIA 15 INICIATIVAS CON ALTO IMPACTO EN COMUNIDADES AISLADAS A TRAVÉS DE PASAJES CONCURSABLES

Un gran interés despertó el primer llamado de 2026 del programa de Pasajes Concursables de TABSA el que, por segundo año consecutivo, beneficia a organizaciones sin fines de lucro de las regiones de Magallanes y Aysén cuyos representantes se reunieron hoy en la Premiación en la que se formalizó la entrega de los estímulos.







Así lo destacó Lidia Contreras, Encargada de Atención al Cliente de TABSA, indicando que dentro de la política de sostenibilidad de la compañía se ponen a disposición pasajes liberados por un monto de 2 millones de pesos para cada una de las quince organizaciones beneficiadas las que participaron a través de un llamado público, donde cada participante debió presentar proyectos formales y atravesar un proceso de evaluación.







A este primer llamado del año se presentaron un total de 42 iniciativas, entre las cuales hubo participantes de Caleta Tortel, Puerto Williams, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. “Este año vimos una alta participación de organizaciones con proyectos muy diversos y con un fuerte impacto en las comunidades aisladas donde opera TABSA, lo que demuestra el interés que existe por generar iniciativas que aporten al desarrollo social, deportivo y cultural de los territorios”, destacó Lidia Contreras.







Los proyectos







Paola Vergara del Club de Taekwondo Il Kihap, junto con agradecer la iniciativa explicó que “nos entusiasmó participar de Pasajes Concursables porque en octubre tenemos planificado viajar, un grupo grande del club, a Argentina (Río Grande) y nos veremos beneficiados con los pasajes para trasladarnos a Tierra del Fuego”.







En tanto, Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica explicó que con Pasajes Concursables se podrá potenciar el trabajo que realizan de concientización del cuidado del medio ambiente con la comunidad de Porvenir y Puerto Williams. “Cuando uno es de la localidad, uno no se da cuenta, no se valora lo suficiente el oasis en el que está. Uno de nuestros objetivos es hacer que la gente se sorprenda combinándolo con educación ambiental e investigación”, explicó.







El deporte tuerca también se vio beneficiado con el respaldo a las actividades que realiza el Club de Automovilismo Jadran de Porvenir. Su presidente, Petre Aguilera, agradeció la iniciativa la que se utilizará para fortalecer el curso de automovilismo que realizan anualmente. “Nos dimos cuenta de que había mucha gente que viene de El Calafate, Río Grande, Ushuaia, Punta Arenas, de varios lugares, por lo que la idea es apoyar a estos deportistas con el cruce gratis para que puedan asistir a nuestro curso”, explicó.







Carlos Aránguiz, representante de la Escuela de Deportes Náuticos, CEDENA, de Puerto Williams agradeció el respaldo de TABSA indicando que los pasajes se utilizarán para que los estudiantes puedan viajar y participar de regatas que se realizan fuera de Isla Navarino. “La idea es que los chicos puedan participar de estas actividades deportivas náuticas tanto a nivel nacional como internacional”, mencionó.







Jer Rodríguez, Director del Club de Natación Los Delfines destacó que su proyecto tiene como objetivo realizar una actividad de nado de aguas abiertas en la localidad de Puerto Edén. “Queremos que la gente vea que la natación en aguas abiertas, en aguas frías es posible realizarla en una forma segura, consciente, respetando el medio ambiente y, ojalá, que participen las personas que pertenecen a las comunidades ancestrales de nuestra región”, explicó.







Las instituciones beneficiadas en el primer llamado 2026 del programa Pasajes Concursables de TABSA son:







• Fundación Artes de la Patagonia Austral Puerto Natales



• Club Deportivo Vóleibol LBHM de Porvenir Porvenir



• Club Deportivo Brunswick Hockey Punta Arenas



• Universidad de Magallanes Punta Arenas



• Club Deportivo de Natación los Delfines Punta Arenas



• Club de Judo Pudeto Punta Arenas



• Agrupación Danza ANAKENEN Porvenir



• Junta de Vecinos El Ovejero Nro.25 Punta Arenas



• Club de Adulto Mayor Larga Vida Punta Arenas



• Academia de Taekwondo IL KIHAP Punta Arenas



• CEDENA Puerto Williams



• Club Deportivo Catef Porvenir Porvenir



• Club Automovilismo Jadran Croata Porvenir Porvenir



• Agrupación Ecológica Patagónica Punta Arenas



• Agrup. Personas Situación Discapacidad Caleta Tortel

