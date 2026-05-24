CIENTÍFICOS ADVIERTEN EN REVISTA SCIENCE POR RETIRO DE 43 DECRETOS AMBIENTALES EN CHILE

Un grupo de científicos chilenos publicó una carta en la revista científica Science manifestando su preocupación por el retiro de 43 decretos ambientales realizado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. El documento, titulado “El retroceso regulatorio de Chile daña la biosfera”, advierte sobre las consecuencias que esta decisión podría generar en materia de biodiversidad, cambio climático y compromisos internacionales.

La publicación fue firmada por los investigadores Juan G. Navedo, Hugo Benítez, Cristina Dorador y Luis Vargas-Chacoff, quienes sostienen que la medida “representa un retroceso sustancial para la conservación”. Según explican, el pasado 12 de marzo fueron retirados de revisión legal diversos decretos y procesos regulatorios, suspendiendo su implementación.

Entre las normativas afectadas se encuentran regulaciones vinculadas a emisiones de termoeléctricas, estándares de calidad del aire y políticas destinadas a limitar la exposición a metales pesados como plomo y arsénico. Además, el documento señala que también fueron paralizados procesos de clasificación de especies y la creación de cinco nuevos parques nacionales.

Los autores enfatizan que Chile posee ecosistemas de relevancia global debido a sus altos niveles de endemismo y diversidad geográfica, que abarcan desde el desierto de Atacama hasta territorios antárticos. En ese contexto, advirtieron que ecosistemas como salares altoandinos y zonas insulares enfrentan una presión creciente por actividades extractivas.

Finalmente, los investigadores hicieron un llamado a organismos internacionales y a los países firmantes del Acuerdo de París para promover mecanismos diplomáticos y financieros que incentiven el cumplimiento de compromisos ambientales. La carta sostiene que el debilitamiento regulatorio en territorios con ecosistemas irremplazables podría afectar los esfuerzos globales de conservación de la biodiversidad.



Fuente: Cooperativa



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