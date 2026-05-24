Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de mayo de 2026

CIENTÍFICOS ADVIERTEN EN REVISTA SCIENCE POR RETIRO DE 43 DECRETOS AMBIENTALES EN CHILE

​Investigadores señalaron que la suspensión de normativas ambientales y de nuevos parques nacionales representa un retroceso para la conservación y la gobernanza climática.

pingüino de humboldt

Un grupo de científicos chilenos publicó una carta en la revista científica Science manifestando su preocupación por el retiro de 43 decretos ambientales realizado por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. El documento, titulado “El retroceso regulatorio de Chile daña la biosfera”, advierte sobre las consecuencias que esta decisión podría generar en materia de biodiversidad, cambio climático y compromisos internacionales.

La publicación fue firmada por los investigadores Juan G. Navedo, Hugo Benítez, Cristina Dorador y Luis Vargas-Chacoff, quienes sostienen que la medida “representa un retroceso sustancial para la conservación”. Según explican, el pasado 12 de marzo fueron retirados de revisión legal diversos decretos y procesos regulatorios, suspendiendo su implementación.

Entre las normativas afectadas se encuentran regulaciones vinculadas a emisiones de termoeléctricas, estándares de calidad del aire y políticas destinadas a limitar la exposición a metales pesados como plomo y arsénico. Además, el documento señala que también fueron paralizados procesos de clasificación de especies y la creación de cinco nuevos parques nacionales.

Los autores enfatizan que Chile posee ecosistemas de relevancia global debido a sus altos niveles de endemismo y diversidad geográfica, que abarcan desde el desierto de Atacama hasta territorios antárticos. En ese contexto, advirtieron que ecosistemas como salares altoandinos y zonas insulares enfrentan una presión creciente por actividades extractivas.

Finalmente, los investigadores hicieron un llamado a organismos internacionales y a los países firmantes del Acuerdo de París para promover mecanismos diplomáticos y financieros que incentiven el cumplimiento de compromisos ambientales. La carta sostiene que el debilitamiento regulatorio en territorios con ecosistemas irremplazables podría afectar los esfuerzos globales de conservación de la biodiversidad.

Fuente: Cooperativa


antibioticoschilesalmon

LOS CIENTÍFICOS ESTABLECEN SOLUCIONES PARA BAJAR EL USO DE ANTIBIÓTICOS EN EL SALMÓN CHILENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

JUNAEB Y SERVICIO DE PROTECCIÓN FIRMAN CONVENIOS PARA FORTALECER APOYO A NIÑOS EN RESIDENCIAS DEL ESTADO

Leer Más

​Los acuerdos contemplan alimentación para más de mil beneficiarios y coordinación para facilitar acceso a becas y programas educativos.

​Los acuerdos contemplan alimentación para más de mil beneficiarios y coordinación para facilitar acceso a becas y programas educativos.

JUNAEB
nuestrospodcast
ARAMCO

DETIENEN A SUJETO ACUSADO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN BENCINERA DE PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
pingüino de humboldt

CIENTÍFICOS ADVIERTEN EN REVISTA SCIENCE POR RETIRO DE 43 DECRETOS AMBIENTALES EN CHILE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
IA SALUD

ESTUDIO CHILENO ANALIZA IMPACTO DE CHATGPT Y GOOGLE EN DECISIONES DE SALUD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ACTIVIDADES PUERTO WILLIAMS

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA IMPULSA ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL Y FAMILIAR EN PUERTO WILLIAMS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250