TIME POSICIONA A ESTANCIA MERCEDES DE PUERTO NATALES DENTRO DE LOS 100 DESTINOS MÁS DESTACADOS DEL MUNDO 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Grissel González, socia de turismo de Estancia Mercedes, conversó sobre el importante reconocimiento internacional que posiciona a este proyecto magallánico entre los destinos más destacados del planeta.

La prestigiosa revista TIME incluyó a Estancia Mercedes, ubicada en la región de Magallanes, dentro de su listado “World’s Greatest Places 2026”, selección que reúne a los 100 mejores lugares del mundo para visitar. Este ranking anual destaca destinos, hoteles, restaurantes, museos, parques naturales y proyectos turísticos que ofrecen experiencias extraordinarias capaces de redefinir la manera en que viajamos.

La selección se elabora a partir de recomendaciones de periodistas, corresponsales internacionales, editores de viajes y expertos del sector, quienes identifican lugares que sobresalen por su propuesta, impacto cultural o vínculo con el territorio. En la edición 2026 también fueron incluidos otros destinos chilenos, como Pared Sur en Puerto Guadal, en la región de Aysén, y el restaurante Ephedra en San Pedro de Atacama, consolidando la presencia del país en una vitrina turística de alcance global.

Estancia Mercedes se ubica en la Península Antonio Varas, frente a Puerto Natales y a poca distancia del Parque Nacional Torres del Paine. Se trata de un predio ganadero de 13.000 hectáreas fundado en 1916, que ha sabido mantener viva la tradición patagónica, incorporando desde 2011 una propuesta turística centrada en la experiencia rural.

El proyecto es liderado por Grissel González, egresada de turismo, junto a Sebastián García Iglesias, agrónomo y gaucho, quienes reciben personalmente a los visitantes, integrándolos a la vida cotidiana de una estancia activa en el extremo sur del país.

La propuesta combina cabalgatas por paisajes remotos, caminatas por bosques nativos, labores de campo junto a los gauchos, gastronomía al fuego y encuentros culturales con la familia que habita el lugar. Todo ello forma parte de un modelo de turismo rural regenerativo que busca conectar a los viajeros con el territorio, sus tradiciones y la identidad de la Patagonia chilena.

Este reconocimiento internacional no solo posiciona a Estancia Mercedes en el mapa global del turismo, sino que también refuerza el valor de las experiencias auténticas y sostenibles que se desarrollan en la región de Magallanes.



