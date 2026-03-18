PUNTA ARENAS VIVIRÁ SU PRIMER MERCADITO DE STICKERS CON ARTE URBANO Y ACTIVIDADES GRATUITAS ESTE SÁBADO 21 DE MARZO EN "CASA MORADA"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el artista urbano muralista Jorge Canicura y el arquitecto y presidente de una agrupación cultural, Alan Inostroza, dieron a conocer los detalles del Primer Mercadito de Stickers 2026, una iniciativa que busca posicionar el arte urbano como un espacio de encuentro, creación y participación ciudadana en Punta Arenas.

El evento se desarrollará este sábado 21 de marzo, desde las 14:00 horas, en el segundo piso de Casa Morada, ubicada en calle Chiloé N°755, y contará con entrada gratuita para toda la comunidad. La actividad reunirá a artistas, ilustradores y seguidores de la gráfica independiente en una jornada que apuesta por el intercambio creativo y la puesta en valor de nuevas expresiones urbanas.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer 14 stands de artistas regionales, donde se ofrecerán stickers originales desde $200, destacando la diversidad de estilos, personajes e ilustraciones. Además, se dispondrá de una mesa abierta para la creación de stickers, permitiendo que el público diseñe sus propias piezas o participe en intercambios con otros coleccionistas.

El programa contempla también una serie de actividades formativas y culturales, incluyendo talleres con cupos limitados como “Graffiti y Letras” y una introducción al paste up, junto a charlas enfocadas en la relación entre arte y ciudad. Entre ellas, destaca la exposición “Del Concepto a la Imagen”, a cargo de Alan Inostroza, así como “Arte Urbano: Cuando los Muros Hablan a la Ciudad”, presentada por el arquitecto Alejandro Parada, quien abordará el rol del arte urbano en la construcción de identidad en el espacio público.

Asimismo, el encuentro incluirá intervenciones en vivo, exhibición de cortometrajes vinculados al arte urbano y la cultura de la pegatina, y finalizará a las 21:00 horas con una sesión musical a cargo de la DJ Babi.

Como incentivo especial, las primeras 20 personas que lleguen al inicio del evento recibirán un set exclusivo de stickers de artistas regionales y un fanzine titulado Orbitar Arte Urbano de Punta Arenas.

Organizado por Casa Morada junto a Expo Artes Gráficas, este primer Mercadito de Stickers se proyecta como el inicio de un nuevo espacio cultural en la región, enfocado en la autogestión, la gráfica urbana y el fortalecimiento de la comunidad artística local. La invitación está abierta a toda la familia a ser parte de una jornada que promete llenar de color, creatividad y expresión la ciudad.





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