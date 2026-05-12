CONDUCCIÓN TEMERARIA DEJÓ MILLONARIOS DAÑOS EN PUNTA ARENAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Durante la mañana de este miércoles, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el alcalde de Claudio Radonich Jiménez abordó diversas materias relacionadas con seguridad vial, infraestructura urbana, mantención de espacios públicos y nuevas iniciativas culturales impulsadas por el municipio.

Uno de los temas centrales fue el balance de los accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en Punta Arenas, hechos que dejaron pérdidas cercanas a los 10 millones de pesos en infraestructura municipal. Según se informó, durante el sábado ocurrieron dos accidentes, uno de ellos protagonizado por una conductora que circulaba contra el tránsito y bajo la influencia del alcohol y drogas. A ello se sumó un nuevo episodio de conducción temeraria ocurrido el domingo en el sector sur de la ciudad, donde un conductor sin licencia, con antecedentes y una orden vigente, puso en riesgo a vecinos y familias del sector.

En la instancia, también se informó sobre la finalización de los trabajos de reposición de postes y luminarias dañados en Avenida Frei y Avenida Aldunate, sectores que han sido afectados reiteradamente por accidentes vehiculares, en su mayoría protagonizados por conductores en estado de ebriedad. Las labores contemplaron la instalación de 17 postes y 38 luminarias LED de alta potencia, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos financiados íntegramente con recursos municipales.

Los trabajos fueron ejecutados a través del contrato vigente de mantenimiento de alumbrado público con la empresa Preselec, permitiendo recuperar la iluminación en una de las principales arterias de la comuna.

Otro de los anuncios realizados por el jefe comunal fue el inicio del mantenimiento invernal de las piletas de la ciudad, proceso que contempla dejar vacías las estructuras durante la temporada de bajas temperaturas para evitar daños provocados por el congelamiento.

Finalmente, el alcalde destacó la apertura de la convocatoria para la nueva Escuela Municipal de Arte y Cultura, iniciativa orientada a jóvenes de la comuna y que considera talleres gratuitos con enfoque formativo e inclusivo. Las bases ya se encuentran disponibles en el sitio web de la Fundación Municipal de Cultura de Punta Arenas y el proceso de postulación se extenderá durante todo el mes de mayo. El inicio de clases está programado para el próximo 15 de junio y las actividades se desarrollarán hasta diciembre de este año.





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