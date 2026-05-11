DIPUTADO INDEPENDIENTE Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, CARLOS BIANCHI, SE REFIERE A LAS INDICACIONES INGRESADAS POR LA BANCADA PPD-IND AL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN

"Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Le sirve a Chile el debate que estamos teniendo hasta este momento, donde lo más probable es que se quiebre la convivencia nacional? No le sirve a nadie. Nosotros hoy día, como Bancada Independientes y PPD, hemos cumplido, hemos entregado 29 indicaciones al proyecto de reforma tributaria.



Queremos que el país crezca, queremos que al país le vaya mejor. No nos vamos a negar a avanzar, pero, además, le pedimos al gobierno que permita colegislar.



En el día de hoy, se nos ha dicho que es altamente probable que el presidente de la Comisión de Hacienda en un solo acto, declare todas las indicaciones inadmisibles. Lo que estamos pidiendo es que se abra un debate serio, democrático. Nosotros hemos cumplido con 29 propuestas, 29 indicaciones que apuntan a la clase media, apuntan a los adultos mayores, apunta además a los estratos más desfavorecidos, pero además también apunta al crecimiento de Chile".







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