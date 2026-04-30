"VOY A VOTAR EN CONTRA" DIPUTADO CARLOS BIANCHI CRITICA ENFOQUE IDEOLÓGICO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL EN MEDIDAS SOCIALES Y TRIBUTARIAS

​El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, manifestando duras críticas a sus implicancias sociales y económicas.



El parlamentario cuestionó la eliminación de diversos beneficios dirigidos a los sectores más vulnerables, señalando que “Ahora qué es lo que está haciendo este señor Quiroz y el señor Kast con respecto a los temas sociales, por ejemplo la eliminación de el bono boda de oro, la eliminación del bono invierno para los adultos mayores, la eliminación de un montón de temas sociales para adultos mayores, la eliminación de alimento para los niños escolares, los mas vulnerables de Chile”.

En esa línea, agregó que estas decisiones se justifican bajo evaluaciones técnicas que, a su juicio, no consideran la realidad social del país. “Y te puedo dar un listado enorme de un montón de programas sociales que a pretexto del gobierno que dice que están mal evaluados por la dipres Estas personas que viven en un mundo distinto al nuestro No les importa, o sea creen que se está botando plata esa es la mirada o sea cuesta entenderlo”, afirmó.

Bianchi también dirigió críticas al ministro de Hacienda, a quien calificó de tener una mirada distante de las necesidades ciudadanas. “es un ministro ideológico, su ideología económica hace que el resto le importe un carajo, yo he estado frente a él nos hemos encontrado y yo le he hecho ver esto mismo a él personalmente o sea no es que se lo mande a decir con alguien se lo he dicho de frente”, sostuvo.

Respecto a la reforma tributaria anunciada por el Ejecutivo, el diputado expresó reparos sobre sus eventuales efectos en el empleo. “cómo es posible que él anuncie una reforma tributaria y se le pregunte ¿bueno y esto efectivamente va a generar más trabajo ? -no tengo idea dice lo que sí sé que van a echar menos gente (ministro quiroz)- o sea cuánto vale el ser humano? cuánto vale la persona?”, cuestionó el parlamentario.





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