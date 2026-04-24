"GOBIERNO EN TERRENO" BENEFICIA A TRABAJADORES DE CONSTRUCTORA CON VACUNACIÓN Y SERVICIOS EN PUERTO WILLIAMS

Cumpliendo con uno de los compromisos acordados entre la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y el sector privado de Puerto Williams, personal de la empresa constructora Salfa accedió a múltiples atenciones de servicios públicos establecidos en la zona.



A través del programa "Gobierno en Terreno" de dicha Delegación, trabajadores de la entidad que actualmente se encuentra ejecutando obras, recibieron asistencia en dependencias de la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat", facilitando así la disponibilidad de la oferta pública en un horario previamente coordinado y compatible con la jornada laboral.



Durante esta instancia, el Hospital Comunitario Cristina Calderón realizó 12 vacunaciones contra la influenza, enmarcadas en el Programa Nacional de Inmunización 2026, además de seis exámenes preventivos de VIH. Junto a ello, se llevó a cabo un total de ocho atenciones por parte del Registro Civil e Identificación, ChileAtiende y Unidad Social de dicha Delegación.



El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la concurrencia y disposición de la empresa, junto a la colaboración de Bomberos por habilitar sus dependencias, donde se desarrolló un tipo de actividad propuesta a inicios de su gestión, cuando se reunió con las entidades pertinentes para realizar estas acciones. "Para nosotros es súper importante conversar con las empresas privadas presentes en el territorio, porque de esa forma podemos conocer cuáles son sus requerimientos. Estos operativos de 'Gobierno en Terreno' nacen a raíz de las necesidades que ellos nos manifiestan (...). La idea es responder aquellas solicitudes que no sólo tiene la empresa, sino que los vecinos de Puerto Williams. Esperamos que en las próximas actividades participen todas las personas interesadas en ser parte de estos operativos", manifestó.



Por su parte, Francisco Alvarado, jefe de prevención de la empresa constructora Salfa destacó esta instancia generada entre el sector público y privado, la cual benefició a los trabajadores de la entidad. "Es bastante llamativa esta actividad, considerando que somos una población flotante. Debemos brindar un servicio y cuidados a los trabajadores y, gracias a una coordinación anterior a este operativo, se llevó a cabo de buena manera, tuvo una buena acogida de los trabajadores. Espero que se repitan y tengan una proyección con otras quedan empresas que todavía quedan", comentó el representante de la empresa a cargo de ejecutar obras de Pavimentos Participativos y viviendas sociales.



En tanto, Valentín Chaura, jornalero de la entidad, se enteró de esta actividad durante la jornada de la mañana. Es por ello que concurrió para realizar trámites de salud y consultas sobre beneficios sociales. "Me parece bien, porque nos ayuda a estar un poco más informados de las cosas, los beneficios que tenemos como trabajador y que la empresa igual se haga cargo", opinó.



Por último, Carlos Montaño, quien trabaja en el área de viviendas sociales, asistió al operativo para realizarse exámenes preventivos de salud y consultar información sobre residencia en la provincia. "Me parece muy bueno todo esto, que se dispongan de estos servicios en coordinación con la empresa, porque colaboran bastante con la sociedad", cerró.

