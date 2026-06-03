DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA ACERCA ACTIVACIÓN DE CUPÓN DE GAS LICUADO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

Personal de diversos organismos involucrados en la entrega de Cupón del Gas Licuado, concurrieron a la sede del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán" de Puerto Williams, con el fin de orientar a sus integrantes en la activación de este beneficio impulsado por el Gobierno de Chile para mitigar el alza en los precios de combustibles.

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La instancia, generada en el marco del programa "Gobierno en Terreno", estuvo encabezada por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, y contó con la presencia de funcionarios de la Delegación Presidencial de dicho territorio, además de representantes de BancoEstado y Gasco Magallanes, única empresa distribuidora de gas presente en Isla Navarino.

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El delegado Moncada destacó esta iniciativa que buscó acercar información pertinente a este sector etario, en un proceso de activación que principalmente se realiza de manera virtual. "Sabemos que para muchas personas mayores los trámites digitales pueden representar una dificultad. Por eso quisimos acercar este beneficio directamente a la comunidad, entregando orientación personalizada para que nadie quede fuera del Cupón de Gas Licuado. En representación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos trabajando para eliminar las barreras tecnológicas y facilitar el acceso a una ayuda concreta que busca apoyar la economía de las familias de nuestra provincia frente al aumento en los costos de la energía. Agradecemos el compromiso de los organismos involucrados e integrantes del club, por hacer posible esta jornada de apoyo", comentó la máxima autoridad provincial.

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Por su parte, la presidenta del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", María Anguita, quien pudo activar su cupón en este operativo, catalogó esta actividad como muy beneficiosa para las personas que integran esta organización. "Fue una buena forma para que los adultos mayores empiecen a manejarse en lo que es la tecnología, porque muchos no saben o le tienen un poco de temor al usarla, así que considero que fue una buena instancia como para que conozcan que se pueden adquirir muchas cosas por medio de la tecnología", manifestó la dirigente, en cuyo hogar usan el gas licuado como principal método de calefacción.

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Cabe recordar que para activar este beneficio, equivalente a 27 mil pesos para compra exclusivamente de gas licuado, las personas deben ingresar entre el 18 de mayo y 30 de junio al sitio web cupondegas.gob.cl con su ClaveÚnica. Una vez realizado este trámite, el cupón estará disponible en la CuentaRUT de BancoEstado y podrá utilizarse para comprar gas licuado en distribuidores autorizados, a partir del 17 de junio. Además de los canales digitales, es posible activar este beneficio en las sucursales de CajaVecina, donde se entregará un cupón impreso.

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El Cupón de Gas Licuado está dirigido a jefas y jefes de hogar mayores de 18 años que pertenezcan hasta el 80 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), vigente al 16 de abril de 2026, en cuya categoría hay 680 viviendas inscritas en Cabo de Hornos.