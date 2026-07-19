MARÍA TERESA RUIZ: LA ASTRÓNOMA QUE SIGUE ENSEÑANDO PESE A LA PÉRDIDA CASI TOTAL DE SU VISIÓN

La astrónoma chilena María Teresa Ruiz, ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, continúa dedicada a la docencia y la divulgación científica pese a haber perdido casi por completo la visión debido a una degeneración macular. La enfermedad comenzó a manifestarse hace más de una década y actualmente ya no ve por su ojo izquierdo, mientras que conserva solo visión parcial en el derecho.

En una entrevista publicada por La Tercera, la académica relató que la enfermedad la obligó a dejar algunas actividades relacionadas con la lectura y la escritura, aunque decidió mantenerse vinculada a la enseñanza. Para ello ha adaptado sus clases y presentaciones, incorporando imágenes, videos y estrategias que le permiten continuar compartiendo sus conocimientos con estudiantes y público general.

María Teresa Ruiz inició su carrera en la Universidad de Chile, donde posteriormente desarrolló una destacada trayectoria en astronomía. Entre sus principales aportes científicos se encuentra la investigación sobre enanas blancas frías, trabajo que ha contribuido al estudio de la evolución de la galaxia y de la materia oscura. Además, ha sido una activa promotora de la divulgación de la ciencia en Chile.

La astrónoma afirmó que su intención es seguir realizando clases, cursos y actividades de difusión científica. Su próximo desafío será participar como docente en el curso online "Cuatro Universos", organizado por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, donde abordará contenidos relacionados con el Sol y la exploración del universo.



Fuente: La Tercera

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