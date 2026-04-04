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4 de abril de 2026

INFORME PAÍS 2025 ADVIERTE PÉRDIDA DE BOSQUE NATIVO Y AUMENTO DE RIESGOS POR CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE

​Documento revela impactos de incendios, megasequía y uso de suelo en ecosistemas clave del país.

Bosques Nativos

El Informe País 2025 entregó un diagnóstico sobre el estado del bosque nativo en Chile, evidenciando múltiples presiones que afectan estos ecosistemas, desde el cambio climático hasta los incendios forestales y la transformación del uso del suelo.

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el país cuenta con más de 14,7 millones de hectáreas de bosque nativo, concentrándose un 81% entre las regiones de La Araucanía y Magallanes. Sin embargo, entre 2001 y 2023 se han perdido cerca de 400 mil hectáreas debido a cambios en la cobertura vegetal y actividades humanas.

El informe advierte que los incendios forestales han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas, impulsados por la megasequía y las olas de calor. Eventos como los incendios de 2017 y 2023 provocaron la pérdida de cientos de miles de hectáreas, afectando principalmente a plantaciones forestales, aunque también impactando al bosque nativo.

Asimismo, el cambio climático está generando efectos directos en estos ecosistemas, como la disminución del crecimiento de árboles, la pérdida de capacidad de captura de carbono y el deterioro de especies emblemáticas. A esto se suma el impacto de condiciones extremas que han favorecido fenómenos como el decaimiento del follaje en algunas especies.

El documento también plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas para la recuperación del bosque nativo, incluyendo incentivos, capacitación a pequeños propietarios y medidas de restauración. En este contexto, se advierte que una gestión sostenible será clave para reducir la degradación y enfrentar los desafíos ambientales en el país.


Fuente: El Ciudadano.


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