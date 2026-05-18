18 de mayo de 2026
JOYERÍA Y BISUTERÍA KAREN AYÁN: EL EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO QUE TRANSFORMA EL RECICLAJE DE CDS EN PIEZAS DE ARTE ÚNICAS
Buenos días región.
En el marco del espacio dedicado al emprendimiento junto al Centro de Negocios Sercotec en el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, se dio a conocer la inspiradora historia de Karen Ayán, dueña y creadora de Joyería y Bisutería Karen Ayán, un negocio local que está captando la atención de la comunidad magallánica gracias a su innovadora propuesta de joyería sustentable basada en el reciclaje.
El camino independiente de Karen comenzó en el año 2017 [
"Siempre pensé que no tenía la chispa ni la habilidad para hacer mis propias joyas", confesó Ayán durante la entrevista [
Innovación sustentable y personalización
El gran elemento diferenciador de su catálogo actual es una línea de aros confeccionados a partir del reciclaje de CDs [
Dentro de su oferta, los aros y las pulseras se consolidan como los productos más solicitados [
El impulso de las redes y el apoyo de Sercotec
A pesar de los desafíos que presenta la brecha digital en la región, Karen ha logrado potenciar sus canales digitales (Instagram, Facebook y WhatsApp) apoyándose de nuevas herramientas tecnológicas, lo que complementa con una atención sumamente personalizada que incluye despachos y asesorías a domicilio [
En este crecimiento, la emprendedora destacó el rol fundamental que ha tenido el Centro de Negocios Sercotec y su asesor, Sebastián Vidal [
"A los artesanos y emprendedores les digo que sigan adelante. Los sueños sí se pueden cumplir; la clave es ser perseverantes y nunca mirar atrás", concluyó Karen con un mensaje de motivación para quienes aún no se atreven a dar el primer paso [
Contacto y Redes Sociales:
Para conocer el catálogo, realizar pedidos personalizados o consultas de compras al por mayor, los canales habilitados son:
Instagram:
@karenjoyeria_cl
WhatsApp / Teléfono: +56 9 6480 6659
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.