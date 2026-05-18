JOYERÍA Y BISUTERÍA KAREN AYÁN: EL EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO QUE TRANSFORMA EL RECICLAJE DE CDS EN PIEZAS DE ARTE ÚNICAS

En el marco del espacio dedicado al emprendimiento junto al Centro de Negocios Sercotec en el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, se dio a conocer la inspiradora historia de Karen Ayán, dueña y creadora de Joyería y Bisutería Karen Ayán, un negocio local que está captando la atención de la comunidad magallánica gracias a su innovadora propuesta de joyería sustentable basada en el reciclaje.

El camino independiente de Karen comenzó en el año 2017 [ 02:21 ], motivado por el deseo de compatibilizar la maternidad con el sustento económico tras el nacimiento de su hijo [ 02:01 ]. En sus inicios, el negocio se centró en la reventa de joyas brasileñas [ 02:10 ]. Sin embargo, el verdadero vuelco creativo ocurrió hace un año y medio, cuando decidió romper sus propias barreras mentales y asistir a un taller de bisutería impartido por la Municipalidad en el Centro Cultural [ 02:36 ].

"Siempre pensé que no tenía la chispa ni la habilidad para hacer mis propias joyas", confesó Ayán durante la entrevista [ 03:25 ]. "Pero en ese taller descubrí mis capacidades y encontré mi sello. Hoy en día, mis creaciones son mi identidad" [ 03:51 ].

Innovación sustentable y personalización

El gran elemento diferenciador de su catálogo actual es una línea de aros confeccionados a partir del reciclaje de CDs [ 02:49 ], un producto ecológico y llamativo que ha tenido una excelente recepción en el público [ 02:49 ]. Mirando hacia el futuro, la artesana ya se encuentra estudiando nuevas técnicas para expandir su propuesta sostenible, explorando el uso de latas recicladas para la confección de pulseras [ 09:25 ] e incluso la viabilidad de realizar encapsulados personalizados con resina [ 08:58 ].

Dentro de su oferta, los aros y las pulseras se consolidan como los productos más solicitados [ 09:53 ]. Además de la venta al detalle, la marca ofrece la opción de fabricar accesorios personalizados y ventas al por mayor [ 13:43 ].

El impulso de las redes y el apoyo de Sercotec

A pesar de los desafíos que presenta la brecha digital en la región, Karen ha logrado potenciar sus canales digitales (Instagram, Facebook y WhatsApp) apoyándose de nuevas herramientas tecnológicas, lo que complementa con una atención sumamente personalizada que incluye despachos y asesorías a domicilio [ 06:47 ].

En este crecimiento, la emprendedora destacó el rol fundamental que ha tenido el Centro de Negocios Sercotec y su asesor, Sebastián Vidal [ 10:52 ]. A través de este acompañamiento, ha logrado formalizar aspectos administrativos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) [ 11:11 ], mejorar el manejo de sus redes sociales [ 11:11 ] y acceder a importantes vitrinas comerciales mediante la participación en ferias gratuitas organizadas por Sercotec y la Municipalidad [ 05:29 ].

"A los artesanos y emprendedores les digo que sigan adelante. Los sueños sí se pueden cumplir; la clave es ser perseverantes y nunca mirar atrás", concluyó Karen con un mensaje de motivación para quienes aún no se atreven a dar el primer paso [ 11:54 ].

Contacto y Redes Sociales:

Para conocer el catálogo, realizar pedidos personalizados o consultas de compras al por mayor, los canales habilitados son:

Instagram: @karenjoyeria_cl

WhatsApp / Teléfono: +56 9 6480 6659

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