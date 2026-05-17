VIRGEN DEL CARMEN INICIÓ PEREGRINACIÓN EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES EN EL MARCO DEL CENTENARIO DE SU CORONACIÓN

En el contexto de la conmemoración por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen, la Capilla Nuestra Señora del Carmen, perteneciente a la Parroquia Santa Teresa de Los Andes de Punta Arenas, comenzó una peregrinación por distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad con la imagen de la Patrona de Chile.

La primera visita se realizó este domingo en el Hospital Clínico de Magallanes, donde a las 11 horas se desarrolló una liturgia en el oratorio del recinto asistencial. La ceremonia fue presidida por el diácono Daniel Suárez y contó con la participación de integrantes de la Pastoral de la Salud de la Iglesia de Magallanes, además de familiares de pacientes hospitalizados.

Tras la actividad religiosa, la imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada en procesión hacia las unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, instancia en la que se realizó un recorrido de acompañamiento y oración junto a pacientes internados en esas áreas del hospital.

Desde la organización señalaron que esta visita también surge como un gesto de fe y gratitud por la recuperación del joven Matías Railef Gallardo, cuyos cercanos se mantuvieron en oración desde su ingreso a la UCI. La imagen permanecerá disponible para visitas y momentos de recogimiento durante toda la semana en el oratorio del Hospital Clínico de Magallanes.

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