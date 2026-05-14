14 de mayo de 2026
PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLAMAN A LA "CERTEZA JURÍDICA" Y A LEYES CON PERTINENCIA REGIONAL
Pesca y acuicultura en Magallanes
En una reciente entrevista para el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Patricio Ampuero, presidente del Sindicato de Pesca Artesanal de Punta Arenas, analizó los desafíos que enfrenta el sector tras los primeros meses de la nueva administración gubernamental. Durante la conversación, el dirigente destacó la necesidad de que las normativas dejen de diseñarse desde el centro del país y respondan a las particularidades del territorio austral.
Crítica a la Ley de Pesca y enfoque regionalista
Ampuero valoró la decisión del Ejecutivo de retirar la ley de pesca de la administración anterior, señalando que dicho proyecto no representaba la realidad regional: "Esa ley para esta región no tenía mucho sustento... eran más medidas relacionadas con las especies del norte" [
El conflicto del fraccionamiento y la equidad
Uno de los puntos más críticos abordados fue la Ley de Fraccionamiento. Aunque Ampuero reconoció que se buscó equidad entre la industria y el sector artesanal, advirtió que la distribución interna de las cuotas sigue siendo una problemática pendiente heredada de la administración anterior [
Preocupación por la Ley Lafkenche y la Reserva Kawésqar
El dirigente expresó su preocupación por la incertidumbre que generan las solicitudes de Espacios Costeros Marítimos para Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche. "No estamos en contra de que soliciten espacios, el problema es el tiempo que se demora... puede estar 5 u 8 años paralizado", afirmó, refiriéndose a casos donde solicitudes de cientos de miles de hectáreas frenan proyectos de infraestructura como la ampliación de la Caleta Barranco Amarillo [
Asimismo, respecto al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, Ampuero hizo un llamado a las autoridades para que el diseño final no sea excesivamente restrictivo: "Si se hace un mal plan de manejo, tampoco nos sirve de nada... lo que queremos es que todos podamos desarrollar nuestras actividades (pesca, turismo y acuicultura) sin molestarnos" [
Un mensaje de unidad en el maritorio
Finalmente, el presidente del sindicato subrayó la importancia de la cadena de valor en Magallanes, donde pescadores, transportadores y plantas de proceso deben trabajar en conjunto: "Acá nadie sobra... esto es una cadena que tiene distintos eslabones y todos son necesarios" [
Ampuero concluyó valorando la disposición al diálogo de las nuevas autoridades regionales, aunque enfatizó que el sector artesanal necesita pasar de las conversaciones a las certezas concretas para asegurar el sustento de las familias que viven del mar en la zona más austral de Chile.
GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES AFINAN PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS
Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.
Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.