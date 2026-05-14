PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES LLAMAN A LA "CERTEZA JURÍDICA" Y A LEYES CON PERTINENCIA REGIONAL

En una reciente entrevista para el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, Patricio Ampuero, presidente del Sindicato de Pesca Artesanal de Punta Arenas, analizó los desafíos que enfrenta el sector tras los primeros meses de la nueva administración gubernamental. Durante la conversación, el dirigente destacó la necesidad de que las normativas dejen de diseñarse desde el centro del país y respondan a las particularidades del territorio austral.

Crítica a la Ley de Pesca y enfoque regionalista

Ampuero valoró la decisión del Ejecutivo de retirar la ley de pesca de la administración anterior, señalando que dicho proyecto no representaba la realidad regional: "Esa ley para esta región no tenía mucho sustento... eran más medidas relacionadas con las especies del norte" [ 04:02 ]. El dirigente instó a buscar una legislación que sea verdaderamente "regionalista" y que entienda que las dinámicas de pesca en Magallanes, marcadas por largas faenas de hasta 15 días o temporadas de 5 meses, son radicalmente distintas a las de la zona central [ 12:48 ].

El conflicto del fraccionamiento y la equidad

Uno de los puntos más críticos abordados fue la Ley de Fraccionamiento. Aunque Ampuero reconoció que se buscó equidad entre la industria y el sector artesanal, advirtió que la distribución interna de las cuotas sigue siendo una problemática pendiente heredada de la administración anterior [ 08:24 ]. Como ejemplo, mencionó que en pesquerías como el congrio, el fraccionamiento para toda la región apenas alcanzó las 80 toneladas, una cifra insuficiente para la flota local [ 17:41 ].

Preocupación por la Ley Lafkenche y la Reserva Kawésqar

El dirigente expresó su preocupación por la incertidumbre que generan las solicitudes de Espacios Costeros Marítimos para Pueblos Originarios (ECMPO) bajo la Ley Lafkenche. "No estamos en contra de que soliciten espacios, el problema es el tiempo que se demora... puede estar 5 u 8 años paralizado", afirmó, refiriéndose a casos donde solicitudes de cientos de miles de hectáreas frenan proyectos de infraestructura como la ampliación de la Caleta Barranco Amarillo [ 15:51 ].

Asimismo, respecto al plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, Ampuero hizo un llamado a las autoridades para que el diseño final no sea excesivamente restrictivo: "Si se hace un mal plan de manejo, tampoco nos sirve de nada... lo que queremos es que todos podamos desarrollar nuestras actividades (pesca, turismo y acuicultura) sin molestarnos" [ 16:17 ].

Un mensaje de unidad en el maritorio

Finalmente, el presidente del sindicato subrayó la importancia de la cadena de valor en Magallanes, donde pescadores, transportadores y plantas de proceso deben trabajar en conjunto: "Acá nadie sobra... esto es una cadena que tiene distintos eslabones y todos son necesarios" [ 12:41 ].

Ampuero concluyó valorando la disposición al diálogo de las nuevas autoridades regionales, aunque enfatizó que el sector artesanal necesita pasar de las conversaciones a las certezas concretas para asegurar el sustento de las familias que viven del mar en la zona más austral de Chile.



