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14 de mayo de 2026

PDI Y SERMIG DETECTAN A EXTRANJEROS INFRACTORES EN FISCALIZACIÓN MIGRATORIA EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

El operativo abarcó el sector céntrico, estaciones de servicio y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 46 personas extranjeras, de las cuales 11 serán denunciadas por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

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Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública y la fiscalización de extranjeros en la región, la PDI, a través del área de Migraciones y Policía Internacional, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) Magallanes, realizaron una fiscalización masiva en Punta Arenas y Puerto Natales.

El operativo abarcó el sector céntrico, estaciones de servicio y locales comerciales de ambas ciudades. En total, se fiscalizó a 46 personas extranjeras, de las cuales 11 serán denunciadas por infracciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería.

Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó: “En este operativo se detectó a personas que se encontraban desarrollando labores remuneradas sin autorización, por lo que serán denunciadas ellas y sus empleadores. También se controló a extranjeros que estaban en situación migratoria irregular por mantener su permiso de residencia o permanencia expirado”.

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