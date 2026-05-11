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11 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ MANTENIMIENTO INVERNAL DE PILETAS

​Las estructuras permanecerán vacías durante el invierno para prevenir daños por congelamiento.

PL 1
Como parte de las medidas preventivas ante la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de Punta Arenas inició esta semana el proceso de mantenimiento y vaciado de las principales piletas de la ciudad, con el objetivo de evitar daños en cañerías, estructuras y sistemas de funcionamiento durante el invierno.

Las labores se están desarrollando en las piletas de la Goleta Ancud, la Plazoleta Manuel Bulnes y la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, las cuales permanecerán sin agua hasta principios de septiembre, fecha en que volverán a entrar en funcionamiento.

El alcalde Claudio Radonich explicó que la medida responde a experiencias anteriores en las que las bajas temperaturas provocaron daños importantes en las instalaciones. "Tenemos tres piletas muy hermosas y queremos seguir sumando más. Pero el clima nos obliga a tomar ciertas consideraciones, sobre todo con el congelamiento de las cañerías. Por eso, a partir de ahora las piletas quedan secas durante el invierno para evitar roturas y daños que ya hemos sufrido en años anteriores", señaló el jefe comunal.

La autoridad además anunció que dentro de los proyectos considerados se contempla la habilitación de la pileta de la Plaza Fundacional con el nuevo contrato. "Es un espejo de agua que queremos que tenga vida", agregó Radonich.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público del municipio, Cristian Loyola, detalló que actualmente se realiza el último mantenimiento previo a la temporada invernal, dejando las estructuras limpias, pintadas y completamente vacías. "Las piletas se dejan vacías para evitar la congelación y daños tanto en los equipos como en la estructura. Si existe alguna grieta y entra agua, el congelamiento puede quebrar el hormigón e incluso provocar hielo en las veredas, generando riesgos para peatones", explicó.

El contrato, financiado con presupuesto municipal, considera una inversión cercana a los 100 millones de pesos para los próximos 20 meses y tiene como objetivo asegurar la adecuada presentación, mantención continua y continuidad operacional de las piletas de la comuna.
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