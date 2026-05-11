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11 de mayo de 2026

CADEM: APROBACIÓN DE KAST REPUNTA A 42% TRAS SEMANAS DE CAÍDA, PERO PERSISTE FUERTE PESIMISMO SOBRE ECONOMÍA Y EMPLEO

La mayoría de los encuestados cree que Chile va por mal camino, mientras un 79% considera que la economía está estancada o retrocediendo y un 81% califica negativamente la situación laboral del país.

pdtekast

La última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de mayo, mostró un leve repunte en la aprobación del presidente José Antonio Kast, luego de varias semanas marcadas por una tendencia a la baja en el respaldo ciudadano a su gestión.

Las cifras más críticas aparecen en materia económica. Un 79% de los encuestados afirmó que la economía chilena está “estancada o retrocediendo”, mientras solo un 20% considera que el país está progresando económicamente.

En paralelo, las expectativas sobre el empleo continúan deterioradas. Apenas un 15% evaluó positivamente las perspectivas laborales, aunque esa cifra representa un alza de cuatro puntos respecto de la medición anterior.

Sin embargo, un contundente 81% calificó la situación actual del empleo en Chile como “mala o muy mala”.

A ello se suma que un 76% describió como “mala o muy mala” la situación económica de los consumidores para acceder a bienes y servicios, mientras que un 21% la percibe como “buena o muy buena”, alcanzando el peor nivel registrado desde mayo de 2024.

Alcalde Vodanovic lidera evaluación de figuras políticas

En el apartado sobre evaluación de liderazgos políticos, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, volvió a posicionarse como la figura mejor evaluada del país, alcanzando un 60% de imagen positiva.

Le siguen el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con 56%; el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, con 54%; y la expresidenta Michelle Bachelet, quien registró un 52% de evaluación positiva.

En el extremo opuesto aparecen las figuras peor evaluadas. El diputado del PDG Javier Olivares obtuvo apenas un 31% de imagen positiva, seguido por la diputada socialista Daniella Cicardini con 30%; la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con 28%; y el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien cerró la lista con 17%.

De acuerdo con los resultados del sondeo, la aprobación del Mandatario subió cuatro puntos porcentuales y alcanzó el 42%, mientras que la desaprobación descendió tres puntos, ubicándose en 53%.

El estudio también profundizó en las razones que explican tanto el apoyo como el rechazo al jefe de Estado. Entre quienes aprueban su administración, un 51% sostuvo que respalda al Mandatario porque “ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares”, mientras que un 46% valoró que impulse “una idea de gobierno con foco en crecimiento, seguridad e inmigración”.

En contraste, las principales críticas apuntan a la agenda económica del Ejecutivo. Un 53% de quienes desaprueban al Presidente mencionó como principal motivo “la reforma tributaria y la disminución del impuesto a las empresas”, mientras que un 35% cuestionó el “recorte del gasto fiscal”.

Pesimismo económico sigue predominando

Pese a la recuperación parcial en la evaluación presidencial, la encuesta evidenció un escenario de fuerte inquietud ciudadana respecto a la situación económica y laboral del país.

Según el sondeo, un 53% considera que Chile va por mal camino, frente a un 42% que estima que el país avanza en una dirección correcta.

Asimismo, el 52% manifestó tener expectativas negativas sobre el futuro del país, mientras que un 45% declaró sentirse optimista.

Fuente: latercera.com


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