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25 de marzo de 2026

ENAP CONFIRMA ALZA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES: $ 391 POR LITRO EN LA GASOLINA DE 97 OCTANOS Y $ 138,5 EN KEROSENE

La estatal oficializó los ajustes luego del anuncio del Gobierno este lunes.

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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) oficializó este miércoles la histórica alza que registrarán el precio de las gasolinas, el diésel y el kerosene a partir de este jueves, confirmando el anuncio realizado la noche de este lunes por el Ejecutivo en medio de los efectos de la guerra en Medio Oriente.

Así, la estatal reveló que el precio de la gasolina de 93 octanos se incrementará en $ 372,2 por litro a partir de mañana, mientras que en el caso de la de 97 octanos el ajuste será de $ 391,5 por litro. Este último incremento no había sido informado el lunes por el Gobierno.

En el caso del diésel, el alza va en la línea con lo reportado por el Ejecutivo: $ 580,3 promedio por litro.

La parafina también anotará fuertes incrementos en su precio, de $ 138,5 promedio por litro. El Gobierno busca contener los ajustes a través de un proyecto de ley que busca llevar el valor del kerosene -hoy en torno a $ 1.200 por litro- a niveles similares de febrero, en torno a $ 1.000.

En cambio, apenas $ 11 por litro subirá en promedio el valor del gas licuado de petróleo de uso vehicular (GLP).

La información se da en medio de aglomeraciones de automovilistas y transportistas que han acudido en masa a las bencineras del país para cargas combustible antes de que se ejecuten las alzas este jueves.

Fuente: df.cl 

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