CADENA NACIONAL: LOS 5 EJES DEL PROYECTO DE “RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO” DEL PRESIDENTE KAST

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast realizó la primera cadena nacional en televisión abierta desde que asumió el gobierno. En el mensaje habló sobre el “Chile que queremos construir” y de“lo que hemos avanzado en este primer mes”.

En el punto más importante en el mensaje grabado en Cerro Castillo, en Viña del Mar, el mandatario adelantó que los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”.

La iniciativa contiene más de cuarenta medidas organizadas en torno a cinco ejes que son, al mismo tiempo, los “cinco principios que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad”, según explicó.

Primer eje: Competitividad tributaria

El primero refiere a la competitivdad tributaria, pues afirmó que Chile tiene hoy el “impuesto de primera categoría más alto de su historia”, lo que, a su juicio, ha perjudicado la inversión, el empleo y el futuro del país.

El proyecto pretende bajarlo del 27% al 23%, el “nivel más competitivo de las últimas dos décadas”.

También anunció que reintegrará gradualmente el sistema tributario. Esto quiere decir que el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación.

Asimismo, dio a conocer que reinstaurará el “estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo”, con el fin de que aquellos que quieran invertir en Chile “sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más”.

Segundo eje: Fortalecimiento del empleo formal

En cuanto al fomento y fortalecimiento del empleo, el jefe de Estado propuso un crédito tributario por pago de remuneraciones.

En este crédito las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos.

Esto inyectaría liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, explicó, y beneficiaría a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, protegiendo, según dijo, a más de 4 millones de trabajadores.

“Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja“, adelantó Kast. “Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo”.

Tercer eje: Facilitación regulatoria

El proyecto que enviará al Cogreso también entregará al Servicio de Evaluación Ambiental “autoridad real” para filtrar observaciones de organismos sectoriales, reduciendo el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses.

También limitará a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados. En caso de que el Estado revoque una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar a las empresas los gastos ya invertidos .

que puedan paralizar proyectos ya aprobados. En caso de que el Estado revoque una resolución ambiental favorable, . Junto con lo anterior, dio a conocer la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas. Medida que pretende recuperar 180 mil empleos en el sector de la construcción.

El cuarto eje: Certeza jurídica y regulatoria

Respecto al cuarto punto, el presidente Kast anunció que el proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero.

Lo anterior, con el beneficio del pago de un impuesto único del siete por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país.

El quinto eje: Contención del gasto público

En el quinto punto, el proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad.

Además, establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley.

Aseguró también que “tendremos la capacidad necesaria” para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Esto, entregando aportes al Fondo Común Municipal para compensar el impacto.

Finalmente, el proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada.

Fuente: chilevision.cl

