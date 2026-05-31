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31 de mayo de 2026

30 EDUCADORAS DE MAGALLANES SE CAPACITARON EN INVESTIGACIÓN EN ARTES A TRAVÉS DEL PROGRAMA EXPLORA

​La iniciativa reunió a profesionales de distintas localidades de la región para fortalecer herramientas pedagógicas que serán aplicadas en educación parvularia durante este año.

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Un total de 30 educadoras y técnicos en educación parvularia provenientes de diversas localidades de Magallanes participaron en el Primer Núcleo de Transferencia Metodológica del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), iniciativa financiada por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas en el salón del Club Militar y estuvo enfocada en el módulo “Investigación en Artes”, que las participantes deberán implementar en sus respectivos establecimientos educativos. Para ello, recibieron capacitación práctica y metodológica por parte de profesionales de Arte 90, a través de talleres diseñados para distintos niveles de educación parvularia.

Durante las jornadas se abordaron experiencias pedagógicas dirigidas a sala cuna, nivel medio y transición, incorporando herramientas relacionadas con la música, el teatro de sombras, la exploración artística y el autorretrato. Las actividades buscaron entregar recursos concretos para trabajar el arte y la creatividad en las aulas, promoviendo experiencias de aprendizaje adaptadas a las distintas etapas del desarrollo infantil.

La directora ejecutiva de Explora Magallanes, Claudia Salinas, destacó que la capacitación permitió a las participantes conocer de manera práctica los materiales pedagógicos que utilizarán durante el año, además de generar espacios de intercambio de experiencias entre profesionales de distintas comunas y establecimientos de la región.

Junto con la formación en artes, las asistentes también profundizaron en la metodología del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), orientada a fortalecer la exploración, el aprendizaje y la construcción de redes de colaboración entre educadoras. Al finalizar la actividad, las participantes recibieron un diploma de reconocimiento y continuarán siendo acompañadas durante la implementación de las actividades en sus aulas.


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