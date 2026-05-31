SERNAC OFICIA A SUBTEL POR EVENTUAL MAL USO DE PREFIJOS EN LLAMADAS COMERCIALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para solicitar antecedentes sobre eventuales incumplimientos en el uso de los prefijos 809 y 600 por parte de empresas de telecomunicaciones, situación que podría afectar diversos derechos de los consumidores.

Según información preliminar conocida por el organismo, una o más compañías habrían implementado mecanismos que mantienen preseleccionado el bloqueo del prefijo 809, impidiendo que los usuarios reciban comunicaciones comerciales de otros proveedores. Esta situación podría generar efectos en procesos de portabilidad numérica, limitar el acceso a información comercial relevante y afectar la libre competencia en el mercado.

La normativa vigente desde agosto de 2025 establece que las llamadas comerciales masivas no solicitadas deben realizarse mediante números con prefijo 809, mientras que aquellas efectuadas por empresas con las que existe una relación comercial previa deben utilizar el prefijo 600. La medida busca entregar mayor transparencia a los usuarios respecto del origen y finalidad de las comunicaciones telefónicas.

A través del oficio, SERNAC solicitó a SUBTEL información sobre posibles investigaciones en curso, las implicancias legales de estas prácticas y eventuales acciones adoptadas respecto de las empresas involucradas. El organismo indicó que, de detectarse infracciones a la normativa sectorial o a la Ley del Consumidor, podría iniciar acciones individuales o colectivas.

Además, recordó que los consumidores tienen derecho a solicitar el cese de comunicaciones publicitarias y promocionales. Para ello, se encuentra disponible la plataforma "No Molestar", herramienta que permite gestionar la eliminación de números telefónicos y correos electrónicos de las bases de datos utilizadas por las empresas para fines comerciales.

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