SERNAC INICIA FISCALIZACIÓN A RETAIL FINANCIERO POR INFORMACIÓN DE PRECIOS Y DESCUENTOS CON TARJETAS

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició una fiscalización al mercado del retail financiero con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la información de precios y descuentos asociados a tarjetas de crédito propias de las empresas.

La inspección contempla tiendas Falabella y Tottus (tarjeta CMR), Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (tarjeta CAR), en distintas regiones del país. El foco está en comprobar que el precio al contado sea informado con la misma visibilidad que el precio asociado a descuentos con tarjetas del propio retail.

Según informó el servicio, la fiscalización se enmarca en la revisión del artículo 17 H de la Ley N° 19.496, incorporado por la “Ley Pro Consumidor”, que regula la forma en que deben exhibirse los precios cuando existen promociones asociadas a medios de pago.

El SERNAC indicó que existen antecedentes de fiscalizaciones anteriores que detectaron incumplimientos en esta materia, lo que incluso derivó en acciones judiciales contra proveedores del sector. En caso de comprobar infracciones, las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta 1500 UTM.

El servicio además habilitó información en su sitio web sobre el mercado financiero, con el objetivo de orientar a los consumidores respecto de sus derechos, herramientas y canales de reclamo.





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