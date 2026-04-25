SERNAC FISCALIZA TIENDAS DE MASCOTAS Y VENTA DE ALIMENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un proceso de fiscalización a tiendas de mascotas y locales que comercializan alimentos para animales en todo el país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores.

La acción contempla la revisión de diversos aspectos, entre ellos, que los establecimientos informen correctamente los precios, que los productos estén debidamente rotulados en idioma castellano y que se respeten condiciones como la seguridad en el consumo y el derecho a la libre elección.

Además, el organismo evaluará si los locales informan y cumplen con la garantía legal de seis meses en caso de productos defectuosos, así como la correcta identificación de los responsables de cada establecimiento y el cumplimiento de las condiciones ofrecidas al momento de la compra.

Desde el Servicio indicaron que, una vez finalizado el proceso, y en caso de detectar incumplimientos, se podrán adoptar acciones en defensa de los consumidores, incluyendo denuncias ante la justicia, donde las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM por infracción.

Cabe recordar que en fiscalizaciones anteriores realizadas en 2025 se detectaron problemas como falta de información de precios, deficiencias en el rotulado y ausencia de información sobre la garantía legal, por lo que esta nueva revisión permitirá verificar si los locales han ajustado sus prácticas a la normativa vigente.

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