ESTUDIANTES DE PREPARACIÓN FÍSICA DE PUNTA ARENAS FORTALECEN VÍNCULOS ACADÉMICOS CON CIENCIAS DEL DEPORTE EN SANTIAGO

En el marco de una visita académica a Santiago, ocho estudiantes de la carrera de Preparación Física de Santo Tomás, sede Punta Arenas, participaron en una jornada de acercamiento e intercambio académico con la carrera de Continuidad de Estudios de Ciencias del Deporte.

La delegación, acompañada por el docente Lucciano Ignacio Francino Fernández, llegó a Santiago tras ser invitada por la Federación Deportiva Nacional de Levantamiento Olímpico de Chile (FEDENALOCH), instancia que permitió complementar su experiencia con actividades académicas orientadas a fortalecer la articulación entre ambas sedes.

La visita tuvo como principal objetivo dar a conocer las oportunidades de continuidad de estudios que ofrece la Licenciatura en Ciencias del Deporte para estudiantes provenientes de las carreras de Preparación Física y Técnico en Deportes, además de promover el intercambio de experiencias y la vinculación entre estudiantes y académicos.

Durante la jornada, las y los estudiantes participaron como oyentes en distintas actividades académicas de la carrera, donde pudieron conocer de primera fuente el enfoque formativo, las áreas de desarrollo profesional y las alternativas de articulación disponibles dentro de la red Santo Tomás.

La actividad contó con la participación de Rafael Andrés Cofré Huenul, jefe de carrera de Continuidad de Estudios, y Sebastián Aliste, profesor de planta y coordinador de Vinculación con el Medio, quienes presentaron la propuesta académica de Ciencias del Deporte y las proyecciones formativas y profesionales que ofrece el programa.

Uno de los momentos más destacados fue la charla práctica realizada por Pablo Merino, docente y candidato a doctor, especialista en biomecánica y machine learning. En la instancia, desarrollada en laboratorio, los estudiantes conocieron el uso de plataformas de fuerza aplicadas al análisis del rendimiento deportivo, acercándose a herramientas tecnológicas utilizadas actualmente en las ciencias aplicadas al deporte.

El director del Instituto de Ciencias del Deporte, Rodrigo Alvarado Strange, destacó la importancia de estas iniciativas para fortalecer la formación integral de los estudiantes y la articulación entre los distintos niveles formativos de la institución.

“En Santo Tomás, la Escuela de Ciencias del Deporte y Actividad Física UST y el Área de Actividad Física y Deporte CFT Santo Tomás trabajan como un clúster de desarrollo conjunto, articulado por el Instituto de Ciencias del Deporte. La articulación entre las carreras técnicas, la Licenciatura en Ciencias del Deporte y el Magíster en Ciencias del Deporte permite ofrecer una formación integrada en distintos niveles, según los intereses y proyecciones de cada estudiante”, señaló.

Este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de la articulación entre sedes, promueven experiencias de aprendizaje significativas y permiten a los estudiantes ampliar su visión sobre las oportunidades académicas y profesionales disponibles dentro del ecosistema formativo de Santo Tomás.