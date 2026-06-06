ASOCIACIÓN CHILENA DE CRIADORES DE ANGUS INVITA A PRODUCTORES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN SU PRIMERA EXPO NACIONAL

La Asociación Chilena de Criadores de Angus continúa consolidando su presencia a nivel nacional y convocó a los productores de Magallanes a participar en la primera Expo Nacional Angus, que se realizará los días 4 y 5 de septiembre en Temuco. El tema fue abordado por el presidente de la entidad, Jimmy Vides, durante una entrevista en Patagonia rural de Polar Comunicaciones.

La organización fue creada en 2024 con el objetivo de reunir a criadores de distintas regiones del país bajo una sola representación gremial. Según explicó Vides, la asociación agrupa actualmente a productores desde La Araucanía hasta Magallanes y busca fortalecer el desarrollo de la raza Angus, promover estándares genéticos comunes y representar a Chile en instancias internacionales vinculadas al rubro.

Durante la conversación en Patagonia rural, el dirigente destacó el crecimiento que ha tenido la raza Angus en la zona austral debido a características como la calidad de su carne, la eficiencia productiva y su capacidad de adaptación. Asimismo, resaltó el trabajo que realiza la asociación en materia de certificación genética, permitiendo respaldar la trazabilidad y calidad de los animales mediante procesos de inspección y registro.

Vides también valoró las ventajas sanitarias que poseen regiones como Magallanes y Aysén para el desarrollo ganadero, además de la importancia de incorporar herramientas tecnológicas como inseminación artificial, transferencia embrionaria y evaluación genómica para fortalecer la producción bovina y mejorar los resultados de largo plazo.

Respecto de la Expo Nacional Angus, el presidente de la asociación señaló que el encuentro reunirá a criadores de distintas zonas del país para exhibir animales, intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocio. La instancia contará además con la participación de productores de Magallanes, quienes podrán mostrar el trabajo genético desarrollado en la región y fortalecer los vínculos con otros actores de la ganadería nacional.







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